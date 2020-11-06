Süt banyosu skandalında yeni gelişme!

Konya'da, süt toplama merkezinde süt banyosu yaparken çekilen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan Emre Sayar ve Uğur Turgut tutuklandı.

DHA
06 Kasım 2020 Cuma, 14:26
Süt banyosu skandalında yeni gelişme!
Abone Ol google-news

Konya'da bir hayvancılık sanayi ve ticaret limited şirketine ait süt toplama merkezinde, işçilerden Emre S.’nin kazan içinde süt banyosu yaptığı ana ait görüntüler, Uğur T. tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Hızla yayılan görüntülere tepki yağdı.



Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan Emre Sayar ve Uğur Turgut tutuklandı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler