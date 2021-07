Süveyş Kanalı'nı tıkamıştı: Mısır, "The Ever Given" gemisi için karar verdi

06 Temmuz 2021 Salı, 15:49

Mısır basınındaki haberlere göre, davaya bakan İsmailiye Mahkemesi, Süveyş Kanal İdaresinin talebi üzerine The Ever Given gemisi üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verdi.

Süveyş Kanal İdaresi ile geminin sahibi şirket arasında uzlaşı sağlandığı ve söz konusu kararın ardından geminin istediği yere gidebileceği kaydedildi.

Gemi sahibi firmayı temsil eden Londra merkezli hukuk firması "Stan Marine", son birkaç hafta içinde Süveyş Kanalı'nın müzakere komitesi ile yapılan kapsamlı görüşmelerin ardından iki taraf arasında anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.



Uzlaşının içeriğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

The Ever Given isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

Geminin dar kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatması neticesinde kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, 1 Nisan'da katıldığı bir televizyon programında, karaya oturan geminin sahibi firmadan 1 milyar dolar talep edileceğini belirtmiş, ancak bu rakam daha sonra 550 milyon dolara düşürülmüştü.