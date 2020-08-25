Taffarel: Galatasaray'ın tarihini değiştirdik!

25 Ağustos 2020 Salı, 15:01

Galatasaray’ın efsane eldiveni Taffarel UEFA’ya özel açıklamalarda bulundu.

İşte efsane kalecinin açıklamaları

"Yaptığım ilk spor voleyboldu. Çok sevmiştim ve çok iyiydim. Her gün voleybol oynuyordum. Futbol, bazen arkadaşlarla oynadığım bir oyundu. Hafta sonlarında oynardım. Profesyonel olarak voleybolcu olma şansım vardı. Çok seviyordum ama futbol daha cazip bir kariyer sunuyordu. Geriye dönüp baktığımda voleybolcu olmadığım için seviniyorum. 1.82'ydim ve çok iyi bir kariyerim olmazdı. 18 yaşımda futbol oynamaya ciddi şekilde başladım. Internacional'in denemelerine girdim ve seçildim."

"Futbola başlamak için çok çok geç bir yaştaydım. Çok fazla şeyi çok hızlı öğrendim. Ancak, çok iyi bir kaleci antrenörüm vardı, Paraguaylı Benitez. Bana her şeyi o öğretti. Voleybol oynamam bana çok yardımcı oldu. Reflekslerim ve pozisyon almam orada gelişti. Ancak, kariyerimi Benitez'e borçluyum. 18 yaşında futbola başlamış bir kaleci onun için de büyük bir meydan okumaydı."

İTALYA KALECİLER ÜLKESİDİR

"İtalya'nın ilk yabancı kalecisi oldum. Çok gurur duyuyorum. Çünkü, İtalya kaleciler ülkesidir. Çok fazla harika kalecisi vardır. Ayrıca, her takımın yalnızca 3 yabancı hakkı vardı ve seçici olmak zorundaydılar. İsveç'ten Tomas Brolin ve Belçika'dan Georges Grunharika oyunculardı. Üçüncü olarak beni seçtiler. Parma'da harika zamanlar geçirdim. Birkaç yıl sonra Faustino Asprilla da geldi. Çok hızlı, yetenekli ve golcüydü. Benim yerimi aldı. Çünkü, 3 yabancı hakkı vardı. Parma için harika ama benim için kötü bir durumdu."

"Galatasaray ile oynadığım UEFA Kupası final maçının her dakikasını hatırlıyorum. Tüm oyuncularımız çok iyiydi ve Fatih Terim gibi harika bir hocamız vardı. Yabancı oyuncular harikaydı. Hagi, Hagi'ydi. Ayrıca GicaPopescu ve Brezilyalı Capone vardı. Arsenal, Avrupa'nın en güçlü takımlarından biriydi. Kadrolarında Bergkamp, Henry, Petit, Vieira, Overmars, Kanu gibi birçok yıldız vardı. Üzerimize çok baskı kurdular ama çok iyi savunma yaptık. Maç penaltılara gitti ve tanrıya şükür ki biz kazandık. Galatasaray tarihini değiştirdik. Bunu hak etmiştik. Aslında, Arsenal kötü oynamamıştı. Bizi yenmek için her şeyi denediler. Biz de harika oynadık. Oyuncular ve Galatasaraylı taraftarlar için gurur duyulacak bir andı."

"UEFA Süper Kupa maçında önce Real Madrid, dünyanın en iyi takımlarından biriydi. Kadroları süper yıldızlarla doluydu. Ancak, biz de Galatasaray'dık. Hislerimiz şuydu: "Haydi bu maçı kazanalım. 11'e 11'iz." Tarafsız sahadaydık, Monaco'da. Real Madrid'den çok daha iyi takımdık. Real Madrid gibi harika bir takımı yenmek harika bir histi."

"Hagi, olağanüstü bir oyuncuydu. Bence tarihin en iyi futbolcularından biri Hagi. Ben onun gibi şut atan bir oyuncu görmedim. Çok isabetli ve çok sert vururdu. Oyun görüşü ve pasları başka bir seviyedeydi. Galatasaray'da çok güzel bir hikaye yazdı. O, kadro için çok değerliydi. Başarımızın temel noktasıydı. Bence taraftarlar da Hagi'yi Galatasaray'ın gelmiş geçmiş en iyilerinden biri olarak görüyordur."

"Galatasaray taraftarları fantastiktir. Kesinlikle fantastik! Takıma her zaman ihtiyacı olan motivasyonu belirler. Hangi deplasmanda olursanız olun yanınızdadırlar. Bunu anlamanız için yaşamanız, görmeniz lazım. Her yerde evimizde gibiydik."

"Hiç unutamadığım bir maç var, deplasmandakiDortmund maçı. Herkes Dortmund taraftarının tutkusunu bilir ama Galatasaray taraftarı çok daha iyidir. Maçın her dakikasında Galatasaraylıları duyuyorduk. İnanılmazlardı."

"Şu an dünyadaki en iyi kaleci Alisson. Ardından birçok harika isim geliyor. Ederson, Ter Stegen, Courtois ve çok beğendiğim Oblak..."

MARADONA GÖRDÜĞÜM EN İYİ OYUNCU

"Hayatımda gördüğüm en iyi oyuncu Maradona'dır. Çok büyük hayranıyım. Onun futbolunu izlemek büyük bir keyifdi. Takımı için sahada savaşırdı. İnanılmaz bir tekniği vardı."

MARADONA-MESSI KIYASI DOĞRU DEĞİL

"Lionel Messi'yi inkar ediyorsanız kafanıza bir kurşun sıkın. Barcelona için yaptıklarına bakın. İstatistikleri akıl alır gibi değil. O tam bir fenomen. Kıyas yapmak istemiyorum. Maradona en iyisiydi ve şimdi şüphe yok ki Messi dünyanın en iyisi. Messi ve Ronaldo, yıllardır çok üst seviyede oynuyorlar. Maradona ve Messi, farklı dönemlerde oynadılar. Futbol çok değişti. Bu nedenle kıyas yapmak doğru değil."