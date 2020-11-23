Taksisinde unutulan 300 bin Avro'yu sahibine teslim etti
İstanbul'da bir taksici, aracında unutulan 300 bin avroyu sahibine teslim etti.
İstanbul Havalimanı'ndan dün gece yabancı uyruklu bir yolcu alan havalimanı taksi durağı şoförlerinden Engin Olgaç (31), müşterisini Laleli'deki bir otele bıraktıktan sonra aracın arka koltuğunda çanta buldu.
Olgaç, yolcunun unuttuğu çantada döviz olduğunu gördü. Müşterisiyle gittiği oteli arayarak iletişime geçen Olgaç, içerisinde 300 bin avro bulunan çantayı sahibine teslim etti.
YOLCUDAN TAKSİCİYE TEŞEKKÜR
Parayı müşterisine verdiği anları kameraya çeken taksici, yolcuyu havalimanından aldığını anlatarak, "Otele bıraktıktan sonra arabamı yıkamaya gittim ve parayı arabada unuttuğunu fark ettim. Oteli arayıp iletişime geçtim. Bu parayı arkadaşa teslim ediyorum." dedi.
Yabancı uyruklu yolcu da taksiciye teşekkür etti.
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