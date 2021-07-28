Taliban katletmişti: Şevket Çoruh'tan, komedyen Nazar Mohammad paylaşımı

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 13:23

Afganistan'da popüler olan ve 'Khasha Zwan' olarak da bilinen komedyen Nazar Mohammad, Taliban tarafından katledildi. Mohammad'in geçen hafta perşembe akşamı saldırıya uğradığı ve evinden alınarak kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı belirtildi.

Mohammad'in bir ağaca bağlanarak boğazının kesildiği ve yerde yatarken bulunduğu aktarıldı.

'BU ZİHNİYETLE BENZER YANIMIZ OLAMAZ'

Ünlü komedyenin katledilişi gündemdeki yerini korurken; oyuncu Şevket Çoruh'tan da olaya ilişkin bir tepki geldi. Çoruh, sosyal medya Twitter'dan yaptığı paylaşımda "'Çok gülsünler, az ağlasınlar' diyerek yaşayan Khasha Zwan'ı katleden zihniyetle benzer yanımız olamaz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ziyareti öncesi yaptığı açıklamada “Türkiye’nin Taliban’ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Daha iyi anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum” sözlerini kullanmış, Erdoğan'ın bu ifadeleri kamuoyunda büyük tepki çekmişti.