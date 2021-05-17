Tam kapanma döneminde düğün sezonuna hazırlık yapıldı

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 04:00

Mobilya sektörü bugün itibarıyla başlayacak kontrollü açılma döneminden umutlu. Düğün sezonu nedeniyle yoğun bir dönemin başlamasını beklediklerini belirten Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, maliyet artışlarının ise yüzde 10-15 civarında fiyatlara yansıyacağını açıkladı.

Tam kapanma öncesinde hammadde konusunda yaşanan tedarik sıkıntılarıyla gündeme gelen mobilya üreticileri, bu süreci stoka üretim yaparak değerlendirdi. Hammadde konusunda yaşanan sıkıntıların üretimde gecikmelere neden olduğunu bunun da müşterilere ürün teslimatlarında gecikme yarattığını anlatan Mustafa Balcı, “Tam kapanma süreci, bu sorunu çözmemize bir anlamda imkân sağladı. Mobilyacıların stok üretimine ağırlık vermesine neden oldu” dedi.

ŞİŞE CAM’A TEPKİ

Hammadde sorununun çözümü için çeşitli adımlar atıldığını da belirten Balcı, isim vermeden Şişe Cam’ı eleştirdi. Balcı şunları söyledi:

“Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş Bey ile de temaslar gerçekleştirildi. İç piyasaya daha çok destek verilmesi konusunda söz aldık kendilerinden. En büyük yerli cam üreticisi olan firmamız maalesef iç piyasadaki mobilya markalarımızı ürün temini konusunda zora sokuyor. Birtakım girişimlerde bulunulduğu halde görüşmelerin sonuçlanması zaman alıyor. Füme cam ve bronz cam dökülmediği için mobilyanın cam ayna üretimi konusunda da sıkıntı yaşıyoruz.”

Öte yandan döviz kurlarındaki dalgalanmanın sektörü olumsuz etkilediğini ve iç pazarda fiyat artışına sebep olduğunu vurgulayan Balcı, şöyle devam etti:

“Dövizde dalgalanma sektörümüzü olumsuz etkiliyor. Planlamalarımızı satın almalarımızı belli bir kurdan yapıyoruz ancak kur sabit olmadığı için daha pahalıya gelmiş oluyor. İç piyasada da fiyatların yükselmesine neden oluyor. Tam kapanma sonrasında tüketici fiyatları yüzde 10 ile yüzde 15 bandından bir artış gösterebilir.”

2021 yılının pandemiye rağmen ihracat anlamında yurtdışı odaklı çalışan firmaların yüzünü güldürdüğünü de aktaran Balcı, yıl sonu ihracat hedeflerinin 4.5 milyar dolar olduğunu söyledi.