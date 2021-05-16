Ağbaba: Esnafa işsizlik ödeneği
CHP milletvekili Veli Ağbaba, “Esnaf Destekleri Sigortası (EDS)” uygulamasına yönelik bir çalışma yaptıklarını açıkladı.
CHP milletvekili Veli Ağbaba, salgın ve salgın sonrası dönemde zor durumdaki esnafa düzenli katkı sağlanabilmesi için “Esnaf Destekleri Sigortası (EDS)” uygulamasına yönelik bir çalışma yaptıklarını açıkladı.
Konuyla ilgili bilgi veren Ağbaba, şöyle konuştu: “EDS, zorunlu hallerde işyerini kapatmak zorunda kalan esnaf için ‘işsizlik ödeneği’ olacak. Kanun teklifini kısa süre içinde TBMM’ye sunacağız. Bu düzenleme ile 2017’de oluşturulan fakat uygulanmayan Esnaf Ahilik Sandığı’nın EDS’ye dönüştürülmesini öneriyoruz. Böylece esnaf, Covid-19 salgını ve bundan sonraki mücbir durumlarda sürekli bir gelir desteğine kavuşur.
Bu sistemle örneğin esnafa prime esas aylık kazancının yüzde 80’i oranında işsizlik maaşı ödenmeli. Yine zorunlu kapanma dönemlerinde esnafın biriken kira ve fatura borçları EDS tarafından karşılanmalı.”
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