Tanımış musiki sanatçısı Mürşid Kavurmacı ölü bulundu
Bursa'da musiki sanatçısı Mürşit Kavurmacı denizin içerisindeki kayalıkların dibinde ölü olarak bulundu.
Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’ndeki evinden yürüyüş yapmak için çıkan Kavurmacı, uzun süre geri dönmeyince ailesi tarafından aranmaya başladı.
Kavurmacı'nın cansız bedeni evinin 20 metre ilerisindeki kayalıkların dibinde suyun içerisinde hareketsiz halde bulundu. Kavurmacı'nın başında ve karnında yaralanmaların meydana geldiği, yürüdüğü sırada dengesini kaybedip suya düşmüş olabileceği belirtildi.
MÜRŞİD KAVURMACI
KİMDİR?
Ünlü Mevlithan Mustafa Kavurmacı’nın oğlu olan Mürşit Kavurmacı,
ilahiyat fakültesi mezunuydu. Bir süre imam hatiplik, din kültürü ve ahlak
bilgisi öğretmenliği de yapan Kavurmacı, tasavvuf musikisi icra ediyordu. 20 yıldır
tasavvuf musikisi korosuyla birlikte programlar yapan sanatçının “Aşığım
Cemaline” ve “Vakfı Seher” adlı albümleri bulunuyordu.
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