Tanju Özcan için karar günü
CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için bugünkü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında karar verecek.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın geçtiğimiz günlerde kentte yaşayan yabancı uyruklulara suyu 10 kat zamlı vereceğini açıklamasının ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Özcan hakkında, ‘Nefret ve ayrımcılık ile görevi kötüye kullanma’ suçlarından soruşturma başlattı.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın tepki çeken sözlerine ilişkin olarak, “Bu ifadeleri kabul edilemez. Kendisi de özür dilemiştir. Sayın Özcan’ın durumunu MYK toplantımızda değerlendireceğiz” açıklamasını yaptı.
TOPLANTI BUGÜN
CHP MYK toplantısı bugün saat 12:00'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
'FETÖ'CÜLERİN LİNCİNE UĞRUYORUM'
Özcan, MYK’da durumunun görüşüleceğini öğrendikten sonra sosyal medya hesabı üzerinden, “Hayırlısı neyse o olsun. Ben Türk Milleti’nin bir neferiyim. Sığınmacılar ile ilgili söylediğim sözlerden dolayı yandaş basın ve FETÖ'cülerin lincine uğruyorum. Sığınmacılarla ilgili sözlerimden dolayı pişman değilim. Ben Atatürk’ün CHP’sinin neferiyim. Takdir parti yetkililerinindir” ifadelerini kullandı.
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