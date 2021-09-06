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KRİTİK ANKET

Ankara'da çoğu AK Parti'de uzun süre görev almış, AK Partili başbakanlara danışmanlık yapmış, siyasetçi, akademisyen ve kamuoyu araştırmacılarından oluşan bir grup var. Düzenli olarak araştırmalar yapıyor, sonuçları sadece aboneleriyle paylaşıyorlar.

Temmuz sonu paylaştıkları raporu görme fırsatı buldum.

AK Parti'nin oylarındaki ciddi erimeyi onlar da tespit etmişler ve analizlerinde AK Parti oylarının 2002 öncesine düştüğüne dikkat çekmişler.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın popülaritesi de AK Parti'nin üstünde olmakla birlikte, ciddi düşüşe geçmiş.

Peki gelecek iki yılda AK Parti ve Erdoğan bu tabloyu değiştirebilir mi?

Bunun için iki ciddi gelişme yaşanması şart.