Tansiyon hastası koronavirüs testi yapılmadan evine gönderildi!

02 Ocak 2021 Cumartesi, 02:00

Tansiyon hastası Yıldız Yaşar yüksek ateş, tat ve koku almama şikâyetleri ile Batman’ın Sason ilçesinde bulunan Sason Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan kontroller sonrasında iddiaya göre Yaşar’a koronavirüs testi yapılmak istendi. Ancak testin sabah 09.00 ile 10.00 saatleri arasında yapıldığı belirtilerek hastanın o saatlerde gelmesi gerektiği söylendi. Evine gönderilen ve bütün geceyi ağrılarla geçirdiğini ifade eden Yaşar, ertesi gün hastanenin istediği saatlerde giderek testini yaptırabildi. Evine yollanan Yaşar’ın test sonucu pozitif çıktı.

Batman Tabip Odası Başkanı Selahattin Oğuz, konuyla ilgili Sason Devlet Hastanesi yetkilileri ile görüştü. Gazetemize konuşan Oğuz, “Hastane yönetimi bu yönde bir uygulamayı gerçekleştirmediklerini aktardı. Yetkililer, bu sorunu sadece Yıldız Yaşar’ın yaşadığını, bu anlamda genel bir uygulamanın olmadığını öne sürdü” dedi.