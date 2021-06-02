Tarafsız olması gereken TBB’den “seçim” hibesi

02 Haziran 2021 Çarşamba, 17:36

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı belde iken 2014’te kapatılan Güney Beldesi 7 yıl sonra yeniden belde olma hakkını kazandı. Belde Belediye Başkanlığı seçimi için ise 6 Haziran Pazar günü seçim yapılacak. CHP’li Torun da bugün bölgeye giderek partisinin kampanyasına destek verdi.

“Ziyaretlerimiz sırasında ülkemizin kurumları adına üzüntü duyduğumuz bir olayla karşı karşıya kaldık” diyen Torun, şu açıklamalarda bulundu:

“TBB seçime malzeme oldu”

“Siyasi parti ayırt etmeksizin tüm belediyelerin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kanunla kurulan, belediyelerden aidat alan ve tarafsız davranması gereken TBB’nin maalesef Güney Beldesi’ndeki seçimlerde iktidarın kampanyasına malzeme edildiğini gördük.

“Siyasette taraf olamazsınız”

Muhalefet belediyelerinin taleplerini görmezden gelen TBB, daha seçimleri dahi yapılmayan, belediye meclisi oluşmayan, geçici olarak kaymakamın görev yaptığı Güney Beldesi’ne iş makinesi hibe etmiş. Aracın üzerine de ‘TBB tarafından hibedir’ yazılmış ve Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bayrakları altına konulmuş. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayı da bu iş makinesinin üzerinde poz vermiş. Maalesef TBB bu yaptığıyla güvenilirliğini kaybetmiştir. Bir kamu idaresi siyasette taraf olamaz. Bu zihniyete yazıklar olsun diyoruz.”

Tüm yerel yönetimlerin ortak birliği olan TBB’nin yönetiminde Adalet ve Kalkınma Partili isimler bulunuyor.