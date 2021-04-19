Taraftar gruplarından Avrupa Süper Ligi'ne tepki
Türkiye taraftar gruplarından çArşı ve 1907 ÜNİFEB’in de üyesi olduğu Avrupa Futbol Taraftarları Birliği (FSE), Avrupa Süper Ligi’nin kuruluşuna karşı bir bildiri yayınladı.
Birliğin Twitter hesabından “Avrupa Süper Ligi planlarını kınıyoruz” başlığıyla yayınlanan açıklamada, taraftarların ezici çoğunluğu ile birlikte, ayrılıkçı bir süper lig oluşturma planlarına tamamen karşı çıkıldığı belirtildi.
Çeşitli dillerde yayınlanan açıklamada “Bu kapalı yarışma, Avrupa futbolunun tabutuna çakılan son çivi olacak. Bu yarışma yasadışı, sorumsuz ve tasarım gereği rekabete aykırıdır. Futbolun yönetim organlarını derhal harekete geçerek Avrupa futbolunu korumak için ayrılıkçı kulüplere yaptırım uygulamaya, UEFA kulüp müsabakalarında aynı kulüplere fayda sağlamak için tasarlanmış reform önerilerini kaldırmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
?? “Enough is enough.”— Fans Europe (FSE) (@FansEurope) April 18, 2021
? FSE wholly opposes plans to create an illegitimate & unfair breakaway #SuperLeague. Governing bodies must act now to stop a handful of wealthy clubs from ruining the game. pic.twitter.com/TVyqSC28oG
Video Haberler
- Çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu
- Antalya'da trafikte skandal görüntüler
- İstanbul'da baskın anı! İçerisi böyle görüntülendi
- Trafik kazasında can pazarı! Yaralılar var
- Erdoğan ve İmamoğlu anmada bir arada
- Taksicinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı
- Kuduz vaşak dehşeti! Eşine yapışan hayvana silah çekti
- Afiş de tıpkı 128 milyar dolar gibi uçup gitti
- Arkasından gizlice yaklaşıp dehşeti yaşattı
- Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlık marka marka açıkladı: İşte güvensiz maskeler
- İstanbul'a uyarı: Dışarı çıkmamakta fayda görüyorum
- Koca, illere göre vaka haritasını paylaştı
- Güney Kore'den 'Bitcoin' kararı
- Çok çarpıcı aşı anketi: İşte aşıya karşı olanların oranı
- Yeşilçam'ın usta ismi Erol Demiröz yaşamını yitirdi
- SP, kadın kolları bir erkeğe emanet
- 19. Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ yaşamını yitirdi
- CHP'li Torbalı Belediye Başkanı yaşamını yitirdi
- Son seçim anketi: Durum yüzde 40'a 39!