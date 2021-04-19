Taraftar gruplarından Avrupa Süper Ligi'ne tepki

Türkiye taraftar gruplarından çArşı ve 1907 ÜNİFEB’in de üyesi olduğu Avrupa Futbol Taraftarları Birliği (FSE), Avrupa Süper Ligi’nin kuruluşuna karşı bir bildiri yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
19 Nisan 2021 Pazartesi, 11:47
Taraftar gruplarından Avrupa Süper Ligi'ne tepki
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Birliğin Twitter hesabından “Avrupa Süper Ligi planlarını kınıyoruz” başlığıyla yayınlanan açıklamada, taraftarların ezici çoğunluğu ile birlikte, ayrılıkçı bir süper lig oluşturma planlarına tamamen karşı çıkıldığı belirtildi.

Çeşitli dillerde yayınlanan açıklamada “Bu kapalı yarışma, Avrupa futbolunun tabutuna çakılan son çivi olacak. Bu yarışma yasadışı, sorumsuz ve tasarım gereği rekabete aykırıdır. Futbolun yönetim organlarını derhal harekete geçerek Avrupa futbolunu korumak için ayrılıkçı kulüplere yaptırım uygulamaya, UEFA kulüp müsabakalarında aynı kulüplere fayda sağlamak için tasarlanmış reform önerilerini kaldırmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.




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