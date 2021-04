Taraftar gruplarından Avrupa Süper Ligi'ne tepki

Birliğin Twitter hesabından “Avrupa Süper Ligi planlarını kınıyoruz” başlığıyla yayınlanan açıklamada, taraftarların ezici çoğunluğu ile birlikte, ayrılıkçı bir süper lig oluşturma planlarına tamamen karşı çıkıldığı belirtildi.

Çeşitli dillerde yayınlanan açıklamada “Bu kapalı yarışma, Avrupa futbolunun tabutuna çakılan son çivi olacak. Bu yarışma yasadışı, sorumsuz ve tasarım gereği rekabete aykırıdır. Futbolun yönetim organlarını derhal harekete geçerek Avrupa futbolunu korumak için ayrılıkçı kulüplere yaptırım uygulamaya, UEFA kulüp müsabakalarında aynı kulüplere fayda sağlamak için tasarlanmış reform önerilerini kaldırmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

?? “Enough is enough.”



? FSE wholly opposes plans to create an illegitimate & unfair breakaway #SuperLeague. Governing bodies must act now to stop a handful of wealthy clubs from ruining the game. pic.twitter.com/TVyqSC28oG