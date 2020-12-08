Tarihi Vaniköy Camisi'nde çıkan yangında yeni gelişme!
İstanbul'da bulunan tarihi Vaniköy Camisi'nde geçtiğimiz ay çıkan yangına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Rapora göre yangının çıkmasından caminin yönetimini yapan Yeni Valide Vaizi Şeyh Vani Mehmed Efendi Bin Bestam Vakfı sorumlu tutuldu.
İstanbul Çengelköy'deki Tarihi Vaniköy Camisi'nde geçtiğimiz ay çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, yangının eskiyen elektrik tesisatından çıktığı tespitine yer verildi.
Yangında kasıt olmadığı belirtilen raporda, eskimiş elektrik sistemini denetlemeyen vakıf yönetimi, gerekli tedbirleri almakta yeterli dikkati göstermediği için kusurlu bulundu.
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