Tarım ve Orman Bakanlığı'nda 131 bin TL’lik araç zararı

30 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

Cumhuriyet’in ulaştığı belgelere göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca, 2018’in son aylarında “Bakanlık hizmetlerinde kullanılmak üzere binek otomobil ve kamyonet cinsi hizmet taşıtının 12 ay süreliğine kiralanması” işinin ihalesine çıkıldı. Açık ihale usulü yapılan ihaleye, yalnızca HDY Filo Kiralama firması katılarak, 50 tane Toyota Corolla, Wolkswagen Passat ve Fiat Doblo marka araba kiralanması işine, 1 milyon 497 bin TL teklif verdi. Ancak, ihale teklifi hesaplanırken, Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketi Birliği’nin yayımladığı “2018 ocak kasko değerinin” baz alınması gerekirken, araç fiyatları, sözleşmenin yapıldığı tarihe göre hesaplandı. Birlik tarafından belirlenen kasko fiyatına göre hesaplama yapılsaydı, araçların 1 milyon 366 bin TL’yi geçmeyecek şekilde kiralanması gerekecekti. Ancak Daire Başkanlığı, sözleşmeyi 1 milyon 497 bin TL üzerinden imzaladı. Bakanlık, böylelikle 131 bin TL’lik kamu zararına uğratıldı.

Bakanlığın harcamalarını denetleyen Sayıştay denetçilerince ise konu dikkate alınmadı. 2019 Yılı Sayıştay Raporları’na bakıldığında, daire başkanlığına kanunsuz atama ile gelen Ecmel Ercan’ın imzasıyla yapılan araç alım işindeki kamu zararına ilişkin bir bulguya rastlanmadı.

‘İŞLEMLER YOK HÜKMÜNDE’

Ticaret hukukçuları ise Ercan’ın, Bakanlığa özel sektörden kanunsuz atama ile geldiği için onun döneminde yapılan ihale, sözleşme, ödeme imzalarının “mutlak butlan” (yok hükmünde) olduğunu savunarak, o dönem daire başkanlığınca yapılan işlemlerin denetlenmesi gerektiğini bildirdi. Hukukçular, Devlet Denetleme Kurulu’nun, daire başkanlığının işlemlerini denetlemesi gerektiğine dikkat çekti.

Eski Destek Hizmetleri Daire Başkanı Ecmel Ercan, 2018’in ağustosunda “kamuda en az 5 yıllık görevde bulunma” şartını taşımamasına karşın, özel sektörden daire başkanlığına atanmıştı. Ercan’ın, Sermaye Piyasaları Kurulu tarafından hakkında “belgede sahtecilikten” suç duyurusu olduğunu ve FETÖ dosyası bulunduğunu Cumhuriyet gündeme getirmişti. Ercan’ın Haziran 2019’da görevden alınmasına karşın Bakanlıkta makamı bulunduğu, toplantılarına katıldığı iddia edilmişti.