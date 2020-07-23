Tarkan yargı sistemine isyan etti: Amacınız nedir?

23 Temmuz 2020 Perşembe, 16:38

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan sanatçı Tarkan Tevetoğlu, son dönemlerde artarak devam eden kadın cinayetleri, şiddet ve cinsel saldırılara tepki gösterdi.

Yaptığı Twitter paylaşımıyla yargı sistemini eleştiren Tarkan "İçim almıyor, yüreğim kaldıramıyor artık. Her gün çoğalan sapıklıklar, ahlaksızlıklar... Ve bunun önüne geçmeyen, suçluya hakettiği cezayı vermeyen bir yargı sistemi" ifadelerini kullandı.

"AKLIM ALMIYOR"

Sapıkların, katillerin, canilerin neden serbest bırakıldığını soran Tarkan şunları söyledi:

"Neden tecavüzcüleri serbest bırakıyorsunuz? Toplum için tehlike oluşturan sapıkları, katilleri, canileri neden tekrar aramıza salıyorsunuz? Amacınız nedir? Aklım almıyor. Sonumuz hayır ola..."