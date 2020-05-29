Tarlada bulduğu 'gök taşını' satılığa çıkardı: 68 bin dolar teklif edildi
Çorum'un Alaca ilçesinde çiftçi Mutlu Yılmaz, geçen yıl Nisan ayında nohut ektiği sırada tarlasında bulduğu 68 kiloluk gök taşını satmak istiyor. Yılmaz'ın tarlasında bulduğu gök taşı Dünya literatürüne ‘Gerdekkaya’ ismiyle girdi ve Türkiye’nin en büyük üçüncü gök taşını olma özelliğine sahip.
Alaca ilçesinde
12 haneli Gerdekkaya köyünde oturan çiftçi Mutlu Yılmaz, geçen yıl
tarlasındaki nohudu hasat ederken, gördüğü büyükçe bir taşı kaldırmaya çalıştı.
Ancak taşı, çok ağır olması nedeniyle yerinden hareket ettiremedi. Görünüşünün
farklı olduğunu düşünen Yılmaz, komşularının yardımıyla taşı bulunduğu
yerden alarak evine getirdi. Yılmaz, dışı gri renkte olan 68 kilo ağırlığındaki
taştan kopardığı bir parçayı incelenmesi için bir yakının yardımıyla ABD'deki
bir üniversiteye ulaştırdı. İncelemede; taşın bir gök taşı olduğu ortaya çıktı.
Yılmaz, taşı, kiraladığı bir banka kasasında muhafaza etmeye başladı.
Tarlada detektörlerle de arama yapan Yılmaz, yeni bir bulguya ulaşamadı
1,5 AY MÜZEDE SERGİLENDİ
Gök taşının merak konusu olması üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri Mutlu Yılmaz ile iletişime geçti, taşın müzede sergilenmesi istendi. Yılmaz, geçici süreyle gök taşını müzede sergilenmek üzere görevlilere teslim etti. Çorum Müzesi'nde hazırlanan özel bölümde gök taşı bir buçuk ay sergilendi. Dünya literatürüne ‘Gerdekkaya’ ismiyle giren gök taşında 12 element bulunduğu, Türkiye’nin en büyük üçüncü gök taşı olduğu belirlendi. En az 4 bin yıllık olduğu tahmin edilen gök taşı ile ilgili sergilendiği bölümde, 'uzayın habercileri' başlıklı bilgi metni de hazırlandı. Yaklaşık 4 bin kişinin ziyaret ettiği taş yeniden Mutlu Yılmaz'a teslim edildi. Özel bir alanda sakladığı gök taşına gözü gibi bakan Yılmaz, değeri verildiğinde satmak istiyor.
Türkiye’ye yeni
bir gök taşı düşmesiyle bu konunun yeniden gündeme geldiğini belirten Yılmaz,
"Bu taşı arayan ve bulacak arkadaşlara şunu önerebilirim muhtemelen yeni
düşen bu taş siyah veya kızıl renkte olabilir. Üzerinde girinti ve çıkıntılar
vardır. İlk buldukları zaman yapacakları iş mıknatısla denesinler taşı tutup
tutmadığını. Eğer mıknatıs tutuyorsa bu taşı sonra taştan küçük bir parça
kessinler. 12 tane pamuk parçasını kolonya ile ıslatıp taşa sürsünler. Eğer
12’sinde de kömür renginde bir renk bırakıyorsa ve kestikleri taşı beyaz bir
fayansa sürdüklerinde fayansta da siyah iz bırakıyorsa bu gök taşı olabilir” dedi.
'6 GRAMDAN FAZLA KESMEYİN'
Yılmaz,
buldukları taşa sertifika almalarının çok önemli olduğunu belirterek,
"Trakya Üniversitesi, Ege Üniversitesi ya da Maden Teknik ve Arama
Enstitüsü’ne başvurarak taşa analiz yaptırıp sertifika
alabilirler. Buralara sadece 6 gramlık bir parça göndererek analiz
yaptırabilirler. Çok büyük parça kesmeye gerek yok. Büyük parçalar isterlerse
vermesinler. Piyasada ellerindeki taştan ne kadar çok olursa taşın değeri o
kadar düşer" diye konuştu.
Gök taşını
satmak istediğini anlatan Yılmaz, "İlk duyulduktan sonra Rusya'dan bir
talipli tarafından taşımıza 68 bin dolar teklif edildi. Ancak o zaman bizi
yanlış yönlendirdiler taşımızın değerinin daha yüksek olduğunu milyonlarla
ölçüldüğünü söyledikleri için biz satmamıştık. Yakın bir zamanda bir alıcıdan
en son 8 bin dolar teklif edildi. Ona da ‘evet’ demedik. Taşı değeri
verildiğinde tabii ki satmak istiyoruz” ifadesinde bulundu.
Gök taşını
bulacak olan kişiye mevcut işini bırakmamasını tavsiye eden Yılmaz, "Taşı
bulanlar işlerini güçlerini bırakmasınlar. Öyle taş bulduk diye işi gücü
bırakmak olmaz sonra aç kalırlar” dedi.
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