Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'ın ikinci Covid-19 testi negatif çıktı

27 Haziran 2020 Cumartesi, 12:42

Bir hafta önce Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Bozdoğan, ikinci test sonucunun negatif çıktığını duyurdu.

Bozdoğan Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün,Mersin Şehir Hastanesi'nde yapılan 2. COVID-19 Testlerim "NEGATİF"çıkmış olup, artık "virüs yükü"kalmamıştır. Yarın; hem tedavi hem de karantina sürecime dair bir açıklama yapıp, siz değerli dostlarımı bilgilendireceğim."