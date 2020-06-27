Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'ın ikinci Covid-19 testi negatif çıktı
Geçen hafta koronavirüse yakalandığını açıklayan Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, ikinci test sonucunun negatif çıktığını duyurdu. Bozdoğan, test sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Bir hafta önce Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Bozdoğan, ikinci test sonucunun negatif çıktığını duyurdu.
Bozdoğan Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün,Mersin Şehir Hastanesi'nde yapılan 2. COVID-19 Testlerim "NEGATİF"çıkmış olup, artık "virüs yükü"kalmamıştır. Yarın; hem tedavi hem de karantina sürecime dair bir açıklama yapıp, siz değerli dostlarımı bilgilendireceğim."
Değerli kardeşlerim,— Haluk Bozdoğan (@drhalukbozdogan) June 26, 2020
Bugün,Mersin Şehir Hastanesi'nde yapılan 2. COVID-19 Testlerim "NEGATİF"çıkmış olup, artık "virüs yükü"kalmamıştır.
Yarın; hem tedavi hem de karantina sürecime dair bir açıklama yapıp, siz değerli dostlarımı bilgilendireceğim.#BirlikteBaşaracağız #tarsus pic.twitter.com/ti9bDB54QP
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