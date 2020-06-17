Tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı
Ordu'nun Gölköy ilçesinde yaşayan Mustafa Taş (70), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yengesi Sevim Taş’ı (66) baltayla başına vurarak yaraladı.
Olay, öğle saatlerinde Gölköy ilçesi Kale Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Taş, arazi anlaşmazlığı nedeniyle yengesi Sevim Taş ile tartıştı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Taş, baltayla yengesinin başına vurdu. Yaralanan Sevim Taş, yakınları tarafından Ordu Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Mustafa Taş, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Kürt göstericiler yola atlayınca Johnson kaza yaptı
- Heyecan yaratan görüntü! İstanbul'da böyle görüntülendi
- Ukrayna'da Devlet Başkanlığı önünde kavga: 15 gözaltı
- Ünlü çiftin oğlunu canından eden saldırı anı kamerada
- Mehmet Ali Erbil'in dikkat çeken görüntüsü
- 92 yaşındaki kadına böyle saldırdı!
- Esenyurt'ta korkunç olay!
- Beni yakacaklarını söyleyip boğazıma balta dayadılar!
- Korkunç an! Kaldırımda duran genci böyle çiğnedi
- Hırsızları kovalamak yerine izlemeyi tercih etti