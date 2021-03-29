Taşcıer: "İkiyüzlülük nedeniyle pek çok tiyatro kapandı"

29 Mart 2021 Pazartesi, 15:00

Türkiye’nin en köklü tiyatrolarından olan Ankara Sanat Tiyatrosu ev sahipliğinde 4 Mart’ta Ankara’da başlayan Kadın Oyunları Festivali, dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

Kadın mücadelesine destek vermek ve kadına yönelik şiddete sanatın gücüyle dikkat çekmeyi amaçlayan Festival kapsamında sergilenen oyunlarda, sosyal mesafe kuralları gereği boş bırakılan koltukların gelirleri kadın derneklerine bağışlanıyor. Festivalin Ankara’daki açılışına da katılan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Dünya Tiyatro Günü’nde Ayvalık’taki Ben Anadolu isimli oyunun gösterimine katıldı. Ayvalık Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen bir söyleşiye de katılan Taşcıer, “İçinde bulunduğumuz salgın döneminde sanata gerçekten hasret kalmıştık. Kadın Oyunları Festivali hem bu özlemi gideriyor, hem de herkese kadın mücadelesine destek verme imkanı sağlıyor. Ben Ankara Sanat Tiyatrosu başta olmak üzere, festivalin gerçekleşmesinde emeği olan herkese, tüm sanatçılara, burada ev sahipliği yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

"İKİYÜZLÜLÜK NEDENİYLE ÇOK SAYIDA TİYATRO KAPANDI"

Salgın gerekçesiyle tiyatroların ve tüm sanat aktivitelerinin durdurulduğunu ancak iktidar partisi kongrelerinin hınca hınç dolduğunun altını çizen Taşcıer, “Bu ikiyüzlülük nedeniyle pek çok tiyatro kapanmak zorunda kaldı. Çok sayıda sanatçı açlıkla boğuşuyor, bazısı da canına kıydı. Bu süreçte yalnız bırakılan sanatçılara destek vermeyi çok önemli ve hayati görüyorum. Çünkü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, ‘Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir.’. Sanat işte burada olduğu gibi, hayatın gerçek yüzünü bizlere yansıtan bir ayna görevi görüyor. Dünya Tiyatro Günü’nü geride bırakırken, tiyatroların perdelerini kapanmamak üzere açtığı günlerin ümidiyle tüm tiyatro sanatçılarını bir kez daha kutluyor ve yanlarında olduğumuzu dile getiriyorum.” dedi.