Tatlı Tuzlu Kadınlar İstanbul’a gezmeye geldi

14 Mart 2021 Pazar, 02:00

Nermin Alpar’ın kadınlarını sevdiğimi biliyorsunuz, gazeteci tarafsız olmalı diye kaşlarınızı kaldırmayın hemen. Bir sanatçının yanında nasıl tarafsız olayım, hiç olmazsa dürüst olup “Seviyorum yahu!” diyebiliyorum. O kadınların hali tavrı, bakışları, sadece beni değil, pek çok sanatseveri yakalıyor. İstanbul’a gelmesini ve kendisiyle bu kez de yüz yüze konuşmayı heyecanla bekliyordum ama eserlerin sergilendiği Galeri Kambur yöneticileri, herkesin sağlığını düşünerek buna izin vermedi. Şimdi o güzel gözlü kadınlar, Arnavutköy’de sevenlerini bekliyor, biz de yine çevrimiçi konuştuk.

- Serginin adı “Tatlı Tuzlu Kadınlar”. Oysa onların hepsi çok tatlı. Bununla ilgili “Tuzlu da nereden çıktı” sorusuna “Çünkü onlar deniz kadınları” yanıtını vermiştiniz. İstanbul’a deniz kadınlarını mı getirmek istediniz?

Son dönemde yaptığım çalışmaların tadı kadınlar, tuzu ise Ege sahilleri. Ortaya, yaparken zevk aldığım, tadı ve tuzu yerinde, lezzetli portreler çıkıyor. Her ne kadar Ege sahillerini ve kasabalarını çok seviyor olsalar da resmettiğim kadınlar şehirli kadınlar, kimisi de İstanbullu kadınlar. Dolayısıyla şehir hayatına da yabancı değiller. Onları İstanbul’a getirmek zor olmadı, nazlanmadılar.

- Daha önce de sormuştum ama okurun hafızası unutkandır. Neden sadece kadınlar?

Nadiren de olsa içinde erkekler olan resimler de yapıyorum ama genelde tasvir ettiğim, eski arkadaşların, uzun bir aradan sonra buluştuğu ve eski günlerdeki güzel anıları konuştukları sohbet toplantıları. Çalışmalarımda, arkadaşlardan birinin “haydi bir fotoğraf çekelim” dedikten sonra objektife verilen pozu resmediyorum.

Ayrıca etkilendiğim ressamlardan olan Amadeo Modigliani, Nuri İyem ve Mustafa Ayaz da çok büyük oranda sadece kadınları çizmiş ressamlar. Benim kadınları resmetmemin sebebi, bu ressamların kadınları resmetmesinin sebebinden farksız: Çünkü kadınlar erkeklere göre daha sanatsal portreler veriyor. Özellikle omzunun üstünden poz veren arkası dönük, ince boyunlu kadınlar bana çok estetik geliyor.

CUMHURİYET KADINLARI...

- Biz o kadınları çok sevdik. Ben onlara “Cumhuriyet Kadınları” diyorum çünkü kıyafetleri, takıları bana annemin kıyafetlerini hatırlatıyor. Küçük desenli, güzel elbiseleri var. İnci kolyeleri ve küçük şapkaları. Oysa bugün kadınlar hep pantolonlu. Şapka da kullanmıyorlar. Sizin kadınlarınız bugünün kadınları değil mi?

Evet, bu kadınlar Cumhuriyet kadınları. Ama Cumhuriyet kadını diyerek belli bir dönemle sınırlandırmak istemem. Dünün, bugünün ve yarının kadınları. Biraz da inci küpelerini ve kolyelerini kendileri almış, ekonomik özgürlüklerini kazanmış Cumhuriyet kadınları.

Nermin Alpar’ın, Modigliani, Mustafa Ayaz ve Nuri İyem gibi ustalardan etkilendiği ve daha estetik bulduğu için resmettiği “Tatlı Tuzlu Kadınlar”ı randevu alınarak ay sonuna kadar Galeri Kambur’da gezilebiliyor. Yazın da sahillere giderler, gelmişken görmekte yarar var!