Tayvan'ın Hualien bölgesinde tren raydan çıktı: 36 ölü, 72 yaralı

02 Nisan 2021 Cuma, 08:34

Tayvan Ulaştırma Bakanlığı, yaklaşık 350 kişiyi taşıyan, 8 vagonlu 408 Taroko Express'in bu sabah Huaelien ilçesindeki Qingshui tünelinde raydan çıktığını söyledi.

36 yolcunun "yaşam belirtisi olmadığını", toplam yaralı sayısının 72, 44 kişinin ise de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yetkililer, ölümlerin çoğunun iki vagonun arkasında olduğunu söylediler.

Trenin 4. ve 5. vagonları ağır hasar alırken olay yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Reuters'ın aktardığına göre bakanlık, kazada en az 36 kişinin öldüğünü, 72 kişinin de yaralandığını söyledi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ilgili bakanlık ve kuruluşların kazaya ilişkin gerekli çalışmaları başlatmalarını istedi.