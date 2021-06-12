TBMM Araştırma Komısyonu’nda İstanbul Sözleşmesı'ne dair baro temsilcileri sunum yaptı
TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu, AKP’li Öznur Çalık başkanlığında toplandı.
Komisyonda sunum yapan baro temsilcileri, İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin görüşlerini paylaştı. Sinop Barosu Başkanı Hicran Kandemir, sözleşmeden çıkılmasının oluşturduğu olumsuz etkiyi, “Bir meslektaşım yaşadı. İstanbul Sözleşmesi’nden geri çekilindiğine ilişkin beyanların olduğu dönemde bir müvekkili aramış ‘Avukatım, ben artık karımı dövebilecek miyim’ diye sormuş. Bu, çok ciddi bir tablo” sözleriyle aktardı.
‘NİYE HALAY ÇEKİLİYOR?’
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden imzalanması için çağrı yaparken Ankara Barosu Gelincik Merkezi Başkanı Aslı Koçak Arıhan da “‘Kadınlar öldürülüp güvencesiz kaldı’ beyanları da var; halay çekip bunu artık ‘İstediğimizi yapabiliriz’ diye lanse edenler de var. Ben o kadınların yanındayım ve o kadınlar gerçekten bu kaldırıldığı için kendilerini güvencesiz hissettiler. Hani bir sözleşme kalktığı için niye halay çekiyoruz, neyin başarısı? Ya da ‘Her şey bitti’ demek neyin başarısı” yorumunu yaptı.
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