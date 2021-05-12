78 barodan ortak ses: İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 13:08

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tek imzasıyla 19 Mart’ta feshedilen İstanbul Sözleşmesi’nin 1 Temmuz’da sona ereceğine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararı'nda, “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından sona erme tarihinin 1 Temmuz 2021 olarak tespit edilmesine karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

78 baro başkanı imzası ile yayımlanan açıklamada, ''İstanbul Sözleşmesi'nin 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açılmasının ve Türkiye tarafından ilk imzacı olarak imzalanmasının 10. yıldönümünde, Sözleşme’ den 20 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararıyla çekilmenin; hukuka, Anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu bir kez daha beyan ediyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

'ÇEKİLMESİ KABUL EDİLEMEZ'



Ortak basın açıklaması yapan 78 baro başkanı, ''Kadına karşı şiddeti, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve ayrımcılığın bir sonucu olarak gören; kadına yönelik şiddeti insan hakkı ihlali olarak kabul eden İstanbul Sözleşmesi'nin tüm hükümleriyle etkin uygulanması taleplerimizi yükselttiğimiz bir dönemde, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi'nden üstelik "hukuka aykırı bir şekilde” çekilmesi kabul edilemez. Devletin görevi bireylerin haklarını, hayatlarını korumak, eşitsizliği ve ayrımcılığı ortadan kaldırarak şiddetsiz bir ortam ve yaşam hakkı sağlamaktır. Biz aşağıda imzası olan Baro Başkanları olarak; kadınları korumasız bırakacak çekilme kararının geri alınması için yetkilileri göreve davet ediyor, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükte olduğunu, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmediğimizi, hukuki mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuyla saygılarımızla paylaşıyoruz'' dedi.

1 - Adana Barosu Başkanı Av. Veli Küçük,

2 - Adıyaman Barosu Başkanı Av. Mustafa Köroğlu

3 - Afyonkarahisar Barosu Başkanı Av. Turgay Şahin

4 - Ağrı Barosu Başkanı Av. Mehmet Salih Aydın,

5 - Aksaray Barosu Başkanı Av. Ramazan Erhan Toprak,

6 - Amasya Barosu Başkanı Av. Ahmet Melik Derindere,

7 - Ankara Barosu Başkanı Av. Ramiz Erinç Sağkan,

8 - Antalya Barosu Başkanı Av. Polat Balkan,

9 - Ardahan Barosu Başkanı Av. Osman Nuri Yıldız

10 - Artvin Barosu Başkanı Av. Ayla Varan

11 - Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt

12 - Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol Kayabay

13 - Bartın Barosu Başkanı Av. Ferhat Parlatır

14 - Batman Barosu Başkanı Av. Erkan Şenses

15 - Bilecik Barosu Başkanı Av. Halime Aynur

16 - Bingöl Barosu Başkanı Av. Ömer Faruk Hülakü

17 - Bitlis Barosu Başkanı Av. Fuat Özgül

18 - Bolu Barosu Başkanı Av. Sabri Erhendekçi

19 - Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan Gedik

20 - Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun

21 - Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent Şarlan

22 - Çankırı Barosu Başkanı Av. Erkan Köroğlu

23 - Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan Yaşar

24 - Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İlhan

25 - Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren

26 - Düzce Barosu Başkanı Av. Azade Ay

27 - Edirne Barosu Başkanı Av. Alper Pınar

28- Elazığ Barosu Başkanı Av. Mustafa Yentür

29 - Erzincan Barosu Başkanı Av. Adem Aktürk

30 - Erzurum Barosu Başkanı Av. Talat Göğebakan

31 - Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa Elagöz

32 - Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş Şarklı

33 - Giresun Barosu Başkanı Av. Soner Karademir

34 - Gümüşhane-Bayburt Av. Serkan Pekmezci

35 - Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün Canan

36 - Hatay Barosu Başkanı Av. Hüseyin Cihat Açıkalın

37 - Iğdır Barosu Başkanı Av. Serkan Alakan

38 - Isparta Barosu Başkanı Av. Ünsal Çankaya

39 - İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu

40 - İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel

41 - Kahramanmaraş Barosu Bşk. Av. Muhammed Burak Gül

42 - Karabük Barosu Başkanı Av. Emrah Köklü

43 - Kars Barosu Başkanı Av. Fettah Çapkurt

44 - Kastamonu Barosu Başkanı Av. Özgür Demir

45 - Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit Dursun

46 - Kırıkkale Barosu Başkanı Av. Talat Apaydın

47 - Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay Hınız

48 - Kırşehir Barosu Başkanı Av. Mehtap Karaburçak Tuzcu

49 - Kilis Barosu Başkanı Av. Hayri Muammer Fazlıağaoğlu

50 - Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir

51 - Konya Barosu Başkanı Av. Mustafa Aladağ

52 - Kütahya Barosu Başkanı Av. Ahmet Atam

53 - Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han

54 - Manisa Barosu Başkanı Av. Ali Arslan

55 - Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail Elik

56 - Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz

57 - Muğla Barosu Başkanı Av. Cumhur Uzun

58 - Muş Barosu Başkanı Av. Kadir Karaçelik

59 - Nevşehir Barosu Başkanı Av. Mustafa Necmi Öncül

60 - Niğde Barosu Başkanı Av. Emin Alper Öztürk

61 - Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz

62 - Osmaniye Barosu Başkanı Av. İbrahim Halil Yavuzdoğan

63 - Sakarya Barosu Başkanı Av. Abdurrahim Burak

64 - Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran

65 - Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam Dilek

66 - Sinop Barosu Başkanı Av. Hicran Kandemir

67 - Sivas Barosu Başkanı Av. Fatih Sevim

68 - Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah Öncel

69 - Şırnak Barosu Başkanı Av. Rojhat Dilsiz

70 - Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Sedat Tekneci

71 - Tokat Barosu Başkanı Av. Melih Yardımcı

72 - Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel Suiçmez

73 - Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan Çetin

74 - Uşak Barosu Başkanı Av. Emin Coşkun

75 - Van Barosu Başkanı Av. Zülküf Uçar

76 - Yalova Barosu Başkanı Av. Fedayi Doğruyol

77 - Yozgat Barosu Başkanı Av. Muhsin Ayanoğlu

78 - Zonguldak Barosu Başkanı Av. Özel Eroğlu