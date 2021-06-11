TBMM Çevre Komisyonu, müsilaj gündemi ile toplandı

11 Haziran 2021 Cuma, 04:00

TBMM Çevre Komisyonu, AKP Trabzon Milletvekili Muhammet Balta başkanlığında müsilaj gündemi ile toplandı. Toplantıda ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nden Prof. Dr. Barış Salihoğlu, müsilajın nedenleri ve olası sonuçlarıyla ilgili sunum yaptı.

Müsilajın evsel ve sanayi atıklarından oluştuğunu aktaran Salihoğlu, “Azot, fosfor yükselmesi bir neden. Balıkçılık doğrudan etki değil belki ama o da ekosisteme zarar verebildiği için doğru yapılmazsa, o da bunun etkilerinden biri olabiliyor. İklim değişiminin de ciddi etkilerden” ifadelerini kullandı. Müsilajın olası sonuçları hakkında uyarılar yapan Salihoğlu, “Su kolonunda oksijen azaldığı zaman diğer canlıları da etkiliyor ve bu kitlesel canlı ölümlerine yol açabilir. Biyoçeşitlilik kaybı, balıkçılığın tamamen çökmesi belki, turizm ve sosyoekonomik zararlar veriyor” dedi.

Komisyonda Marmara’da devam eden temizlik çalışmalarına ilişkin bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ise “Toplanan müsilajı ne yapacaksınız” sorusuna karşı müsilajın tehlikeli atık olup olmadığına ilişkin TÜBİTAK’ta testler yapılacağını aktardı. Birpınar, “Acaba jeomembranlarla (Düşük geçirgenliğe sahip su bariyeri) hassas denizin ortasına belki bir platform kurup, bunları alıp suyu tekrar denize verebilir miyiz? Çok yeni bir konu, hepsinin üzerinde çalışıyoruz” dedi.

KANAL İSTANBUL YANITSIZ

Komisyonda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun “Kanal İstanbul müsilajı bitirecek” sözleri de tartışıldı. Muhalefet milletvekilleri, sunum yapan Birpınar ve Salihoğlu’na kanalın müsilajı nasıl bitireceğini sordu ancak bir karşılık alamadı.