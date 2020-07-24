TBMM’de Lozan tartışması

24 Temmuz 2020 Cuma, 02:49

AKP Grup Başkanvekillerinden Cahit Özkan’ın TBMM Genel Kurulu’nda “Lozan için Cumhuriyet’in tapu senedi denemeyeceği” şeklindeki sözleri tepki topladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Lozan Anlaşması’nın imzalanmasının 96. yıl dönümüde, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Anıtkabir’de düzenlemek istediği çelenk bırakma törenine izin verilmemesini eleştiren bir konuşma yaptı. Özel’in konuşmasında Lozan için “Cumhuriyet’in tapu senedi” ifadesini kullanmasının ardından söz alan AKP’li Özkan “Lozan için tapu senedi derseniz, atalarımıza saygısızlık yapmış olursunuz” şeklinde konuştu. Çanakkale Savaşı, Dumlupınar, Kocatepe muharebelerine vurgu yaptı.

CHP’li Özel’in, Özkan’a AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Lozan için “tapu senedi” kavramını kullandığı açıklamalarından örnek vermesi üzerine tartışma devam etti. AKP’li Özkan bu kez “Madem ki bir tapudan bahsediliyorsa o tapu da her şeyden önce 1176’da 7 Eylül’de gerçekleştirilen Miryokefalon Savaşı’yla Anadolu’nun isminin Diyar-ı Rum’dan, Diyar-ı Türk’e çevrilmesiydi” ifadesini kullandı.

MİRYOKEFALON SAVAŞI NEDİR?

Miryokefalon Muharebesi, Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan ile Bizans imparatoru I. Manuil’e bağlı kuvvetler arasında, bugün Konya’ya bağlı Bağırsak Boğazı çevresinde olduğu düşünülen Miryokefalon’da yapılan savaştı. Bu savaşta Selçukluların Anadolu’daki hakimiyeti sağladığı kabul ediliyor.