TCDD'de kurum içi sınav: Yazılı sınavda sonuncu, mülakatta ikinci
Şaibe ve torpil iddialarıyla gündeme gelen kurum içi sınavlar çalışanları mağdur ediyor. Bunun son örneği Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Öğretmen Unvan Değişikliği Sınavı’nda gerçekleşti. Yazılı sınavda en düşük puanı alan adaylardan birine sözlü sınavda en yüksek ikinci puan verildi.
Şaibe ve torpil iddialarıyla gündeme gelen kurum içi sınavlar çalışanları mağdur ediyor. Bunun son örneği Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Öğretmen Unvan Değişikliği Sınavı’nda gerçekleşti. Yazılı sınavda en düşük puanı alan adaylardan birine sözlü sınavda en yüksek ikinci puan verildi.
Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre; Teknik eğitim ve eğitim fakültesi mezunlarının katılabildiği kurumiçi mesleki öğretmenlik sınavı 4 Ekim’de gerçekleşti. Ardından yazılı sınavdan 60 ve üzeri puan alan 41 kişi, 3 ile 6 Kasım tarihli arasında sözlü sınava katıldı. Ancak iddiaya göre, sözlü sınavda nesnel sorular yöneltilmedi ve adaylara vakıf olmadıkları konu hakkında sunum yaptırıldı.
Yazılı sınavda en düşük puan olan 60 alan adaylardan E.B.’ye sözlü sınav-da en yüksek ikinci puan olan 88 verildi. Birinci ise yazılı sınavda 76, sözlü sınavda 89 puan alan F.S. oldu. Böylece F.S. ile E.B.’nin de aralarında yer aldığı 10 kişi, sınavda başarılı oldu. Yazılı sınavda 84 puan alan İ.K, 78 puan alan İ.A ve Y.D. ise sözlü sınavda 70’in altında alarak elendi. İ.K., E.B.’den ortalama olarak yüksek puan almasına rağmen sözlü sınavda 70’in altında puan verildiği için başarısız sayıldı.
Öte yandan yine yazılı sınavda 66 puan alıp mülakatta 85 puan verilerek başarılı sayılan Mustafa Kemal Diler'in iktidara yakın Ulaştırma Memur-Sen Eskişehir Şube Başkanı olması dikkat çekti.
En Çok Okunan Haberler
- Kaftancıoğlu'na tehditte yeni ayrıntılar
- DEVA Partisi'nden çok konuşulacak Arınç açıklaması
- Soylu duyurdu... MHP'li başkan hakkında rapor!
- Emine Erdoğan: Mafya babaları, zorbalar rol model olamaz
- Altaylı'dan 'Pelikan' tepkisi: Bu yüzden mi verildi?
- Babacan, Bahçeli için 'yaş sınırı' istedi
- Ekrem İmamoğlu’ndan Devlet Bahçeli’ye yanıt
- Koca: Üçüncü zirveyi yaşayan illeri açıkladı
- Koca bir süredir açıklanmayan 'vaka' sayılarını açıkladı
- Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak sözler
Video Haberler
- Temel Karamollaoğlu'ndan Bülent Arınç yorumu
- Rabia Naz' ve 'Çorlu tren katliamı' sahnesi gündem oldu
- CHP'li Engin Özkoç: Damadın peşinden gidiniz!
- Saymaz'dan Cemal Enginyurt'u güldüren A Haber sorusu
- İstanbul'da 'yok artık' dedirten hırsızlık kamerada
- Erdoğan yerli aşının uygulanması için tarih verdi
- Karantinadan okey masasına! Yüzbinlerce lira ceza yağdı
- Ekrem İmamoğlu açıkladı! 7 / 24 hizmet verecek
- Testinin pozitif çıktığını söyleyip, adres sordu
- İETT otobüsünde görüntü çeken yurttaşı indirdiler
En Çok Okunan Haberler
- Kaftancıoğlu'na tehditte yeni ayrıntılar
- DEVA Partisi'nden çok konuşulacak Arınç açıklaması
- Soylu duyurdu... MHP'li başkan hakkında rapor!
- Emine Erdoğan: Mafya babaları, zorbalar rol model olamaz
- Altaylı'dan 'Pelikan' tepkisi: Bu yüzden mi verildi?
- Babacan, Bahçeli için 'yaş sınırı' istedi
- Ekrem İmamoğlu’ndan Devlet Bahçeli’ye yanıt
- Koca: Üçüncü zirveyi yaşayan illeri açıkladı
- Koca bir süredir açıklanmayan 'vaka' sayılarını açıkladı
- Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak sözler