TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul
İlk turda Anastasia Potapova, 6 numaralı seribaşı Anastasia Pavlyuchenkova'yı eledi, 8 numaralı seribaşı Qiang Wang ise rakibini geçerek yoluna devam etti.
TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Turnuvası'nın ilk turunda 6 numaralı seribaşı Anastasia Pavlyuchenkova elendi.
Kadınlar Tenis Birliği (WTA) takviminde yer alan ve Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen toprak kort turnuvasına ilk tur maçlarıyla devam edildi.
Tek kadınlarda klasmanın 76. sırasındaki Rus Anastasia Potapova, vatandaşı Anastasia Pavlyuchenkova'yı eleyerek günün sürprizine imza attı.
Potapova, 6 numaralı seribaşı Pavlyuchenkova karşısında 2 saat 41 dakika süren mücadeleyi 7-6, 6-4'lük setlerle 2-0 kazandı ve ikinci tura kaldı.
Çinli Qiang Wang ise 8 numaralı seribaşı olarak katıldığı turnuvanın ilk turunda klasmanın 182. basamağındaki Rus Anastasia Gasanova ile karşılaştı. Çinli raket, 2 saat 14 dakika sonunda 4-6, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-1 galip gelerek adını üst tura yazdırdı. Yağışlı hava bazı maçları ilginç hale getirdi.
Video Haberler
- Çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu
- Antalya'da trafikte skandal görüntüler
- İstanbul'da baskın anı! İçerisi böyle görüntülendi
- Trafik kazasında can pazarı! Yaralılar var
- Erdoğan ve İmamoğlu anmada bir arada
- Taksicinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı
- Kuduz vaşak dehşeti! Eşine yapışan hayvana silah çekti
- Afiş de tıpkı 128 milyar dolar gibi uçup gitti
- Arkasından gizlice yaklaşıp dehşeti yaşattı
- Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- Güney Kore'den 'Bitcoin' kararı
- Ekonomist Özgür Demirtaş'tan 'kripto para' uyarısı
- Son seçim anketi: Durum yüzde 40'a 39!
- Koca, illere göre vaka haritasını paylaştı
- Ekonomist Uğur Gürses: Savaş çıksa dolar yok
- CHP'li Torbalı Belediye Başkanı yaşamını yitirdi
- Erdoğan'ın başka seçeneği yok
- İkinci el araç almak isteyenlere üzücü haber
- Danıştay'dan arsa sahiplerine kötü haber
- Ahmet Şık'ın yeni partisi belli oldu