Tekfen Vakfı ve TİSVA 'Kadın Çiftçi Kredisi' ile dar gelirli kadınları iş sahibi yapacak

23 Mart 2021 Salı, 12:36

Tarım sektöründe kadın girişimcilerin iş sahibi olabilmesini teşvik etmek amacıyla güç birliği yapan Tekfen Vakfı ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA), “Kadın Çiftçi Kredisi” projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında 2021 yılında pilot bölge olarak Ege Bölgesi’ndeki dar gelirli kadın çiftçiler desteklenecek. Kadın çiftçiler, yapacakları tarım faaliyetine göre 5 bin ila 15 bin TL arasında Kadın Çiftçi Kredisi’nden faydalanabilecekler.

Kadın çiftçiler krediyi sadece ürün yetiştirmek için değil tarım faaliyetleri için gerekli olan bitki besini, ilaç, sulama sistemleri, aşılama için de kullanılabilecek. Proje kapsamında kredi kullanan kadın çiftçiler; her türlü sebze ve meyve ve tahıl yetiştirebilecek.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, “Tekfen Vakfı 2013 yılından itibaren kadınlara yönelik mikrokredi uygulamamızın destekçisidir. Soma/Manisa ve Mersin Şubesi’nden sonra şimdi tarımda kadının girişimciliği desteklemek üzere, yeni bir mikrokredi ürününü birlikte geliştirdik” diye konuştu.

Tekfen Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Dori Kiss Kalafat, “Bu proje ile güçlerini birleştiren Tekfen ve TİSVA, yıllardır Türk tarımına ve çiftçisine destek veriyor. Şimdi sıra kadın çiftçilerde. Biz kredi desteği sağlıyoruz, kadınlar da işini kurup büyütecek” dedi.

“Kadın Çiftçi Kredisi” projesi kapsamında Tekfen Holding şirketlerinden Toros Tarım’ın uzman ziraat mühendisleri, kadın çiftçilere, kredi tahsisiyle birlikte ücretsiz temel tarım eğitimlerinin yanında, sağlıklı ve güvenli çalışma şartları, üretim sırasında ve sonrasında uygulama desteği sağlarken, Bereket Sigorta da 20 TL gibi çok düşük bir prim ile İmece Sigortası kapsamında kadın çiftçilerin ürünlerini doğal afet ve olaylara karşı güvence altına alacak.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül de Tekfen Vakfı’nın 2013 yılından itibaren kadınlara yönelik mikrokredi uygulamalarının destekçisi olarak Soma/Manisa ve Mersin Şubesi’nin fonunu sağladığını, şimdi de tarımda kadının girişimciliği desteklemek üzere, yeni bir mikrokredi ürününü birlikte geliştirdiklerini vurguladı. Prof. Dr. Akgül, şöyle devam etti:

"TGMP’den mikrokredi kullanacak kadın çiftçiler, yapacakları tarım faaliyetine göre 5.000 TL ile 15.000 TL arasında Kadın Çiftçi Kredisi’nden yararlanabilecek. 9 ay geri ödemesiz Kadın Çiftçi Kredisi projesini 2021 yılı için pilot olarak Ege Bölgesi’nde uygulayacağız. Bu krediyi çiftçi kadınlara niye öneriyoruz? Çünkü kadın çiftçilerin çalışma azmiyle tarıma katacağı çok şey var. İnanıyoruz ki bu kredi desteği sayesinde çok daha verimli, çok daha çeşitli ürünler yetiştirilecek. Bu proje ile hem kadın çiftçiler kazanacak hem aileleri kazanacak hem de memleketimiz kazanacak."

Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dori Kiss Kalafat, “Kadın Çiftçi Kredisi” projesi ile ilk etapta Ege Bölgesi’nde yer alan dar gelirli kadın çiftçilere ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Dori Kiss Kalafat, “Bu projede güçlerini birleştiren Tekfen ve TİSVA, yıllardır Türk tarımına ve çiftçisine destek veriyor. Şimdi sıra kadın çiftçilerde. Biz kredi desteği sağlıyoruz, kadınlar da işini kurup büyütecek. Çilek yetiştiriciliği gibi fizibilitesi hazırlanmış, katma değeri yüksek proje önerilerimiz de var. Kadın Çiftçi Kredisi sadece krediden, maddi destek sağlamaktan ibaret değil. Kadınların işini en iyi şekilde yapabilmeleri için ayrıca ücretsiz eğitimde vereceğiz. Ülkemizin en büyük özel sektör tarım kuruluşu olan Toros Tarım şirketimizin uzman ziraat mühendisleriyle çiftçi kadınların yanında olacağız, başlangıçta doğru çiftçilik yapmaları için ‘Temel Tarım Eğitimi’ ve üretimleri süresince doğru tarım uygulamaları hakkında danışmanlık sağlayacağız. TİSVA ise, kadın çiftçilerin alacakları krediyi ve emekleri sayesinde elde edecekleri geliri doğru idare etmeleri için ‘Temel Finansal Okuryazarlık Eğitimi’ verecek” diye konuştu.

Toros Tarım Kurumsal Sürdürülebilirlik, Risk ve Yönetişim Direktörü Burcu Türkeş ise “Kadını sosyal ve ekonomik hayatta layık olduğu noktaya çıkarmayı öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz. Bu yolda Toros Tarım olarak, ihtiyaca özel kapasite geliştirici programlar, teorik ve uygulamalı eğitimler ve yerinde teknik destek sağlamak kaydıyla onların istihdam olanaklarını artırmayı amaçlıyoruz. Bu projede de kadın çiftçilerin yanında yer almak, onlara bu yola çıkmaları için gerekli gelişim araçlarını sağlayarak birim alandan en yüksek verim ve kalitede ürün almanın yöntemlerini keşfetmelerine destek olmak, bir nevi “balığı vermek yerine balık tutmayı öğretmek” bizi çok mutlu ediyor” dedi.