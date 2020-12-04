Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde İstiklal Marşı skandalı

04 Aralık 2020 Cuma, 06:00

Fakültenin internet sitesinde yer alan görüntülerde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker ve Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Altuğ’un ayağa kalkmadığı görülürken, Üniversite Rektörü Mümin Şahin ve yardımcısı Prof. Yılmaz Çakıcı’nın da ayağa kalkmadığı iddia edildi.

Durumdan rahatsız olan öğretim görevlileri ve öğrenciler, “Bize bu olanakları sunan Atatürk’ün ve Cumhuriyetin saygıyla anılması gerektiğini düşünüyoruz. Şarkı dinler gibi gerinerek dinleyemezsin” dedi. Rektör Şahin iddiaların asılsız olduğunu söylerken Rektör Yardımcısı Eker ise “Nörolojik olarak parkinson hastasıyım ayakta duramıyorum” dedi.

İsmini vermeyen bir öğrenci, “Törende görülen manzara bizleri üzmüştür” dedi. Programa katılan bir öğretim görevlisi ise “İstiklal Marşı okunurken Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, Prof. Yılmaz Çakıcı, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Altuğ ayağa kalkmadı. Zaten rektör hiç kalkamadı. Lafa gelince bizlerden daha vatanseverdir bunlar. İstiklal Marşı bu vatan için kanını döken insanlar adına okunan bir marştır. Online bir sunum olsa da ayağa kalkılması gerekirdi” dedi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Mümin Şahin’in Özel Kalemi Hakan Cömertler, iddialarla ilgili olarak “Tören sırasında Rektör Hoca ayağa kaktı. Ben de yanındaydım” ifadelerini kullandı.