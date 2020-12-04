Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde İstiklal Marşı skandalı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin geçen hafta online gerçekleşen mezuniyet ve yemin töreninde İstiklal Marşı okunurken bazı üniversite yöneticilerinin ayağa kalkmaması tepki çekti.
Fakültenin internet sitesinde yer alan görüntülerde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker ve Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Altuğ’un ayağa kalkmadığı görülürken, Üniversite Rektörü Mümin Şahin ve yardımcısı Prof. Yılmaz Çakıcı’nın da ayağa kalkmadığı iddia edildi.
Durumdan rahatsız olan öğretim görevlileri ve öğrenciler, “Bize bu olanakları sunan Atatürk’ün ve Cumhuriyetin saygıyla anılması gerektiğini düşünüyoruz. Şarkı dinler gibi gerinerek dinleyemezsin” dedi. Rektör Şahin iddiaların asılsız olduğunu söylerken Rektör Yardımcısı Eker ise “Nörolojik olarak parkinson hastasıyım ayakta duramıyorum” dedi.
İsmini vermeyen bir öğrenci, “Törende görülen manzara bizleri üzmüştür” dedi. Programa katılan bir öğretim görevlisi ise “İstiklal Marşı okunurken Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, Prof. Yılmaz Çakıcı, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Altuğ ayağa kalkmadı. Zaten rektör hiç kalkamadı. Lafa gelince bizlerden daha vatanseverdir bunlar. İstiklal Marşı bu vatan için kanını döken insanlar adına okunan bir marştır. Online bir sunum olsa da ayağa kalkılması gerekirdi” dedi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Mümin Şahin’in Özel Kalemi Hakan Cömertler, iddialarla ilgili olarak “Tören sırasında Rektör Hoca ayağa kaktı. Ben de yanındaydım” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Ali Mahir Başarır'ın yıllar önce Erdoğan'a sorduğu soru
- Memur ve emeklinin zam oranı
- ''A Haber'in servis ettiği fotoğraf photoshop çıktı''
- Yunanistan'dan Türkiye'ye ağır suçlamalar
- Başarır'ı hedef alan Erdoğan'ı MHP'li vekil yalanladı
- 5 saat neden haber alınamadı?
- İktidara yakın anket şirketinin araştırmasını paylaştı
- 'CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli'
- Bursa Belediye Başkanı'na sert suçlamalar
- 14 günden daha az!
Video Haberler
- Ceza yiyen Rus turist böyle dans etmeye başladı
- TGRT'nin Mansur Yavaş haberi dikkat çekti
- Chang’e-5’in Ay’da kaya örnekleri topladığı o anlar
- Buz tutan nehirde köpek kurtarma operasyonu
- AKP'li Aydemir'in Meclis'teki sorusu şaşkınlık yarattı
- Çakarlı magandaya istenen ceza belli oldu
- Siirt'teki 5.0 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
- 'CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli'
- 9 yaşındaki çocuğun anlattıkları dehşete düşürdü
- Pendik’te köpeğe çarpan taksici kaçtı
En Çok Okunan Haberler
- Ali Mahir Başarır'ın yıllar önce Erdoğan'a sorduğu soru
- Memur ve emeklinin zam oranı
- ''A Haber'in servis ettiği fotoğraf photoshop çıktı''
- Yunanistan'dan Türkiye'ye ağır suçlamalar
- Başarır'ı hedef alan Erdoğan'ı MHP'li vekil yalanladı
- 5 saat neden haber alınamadı?
- İktidara yakın anket şirketinin araştırmasını paylaştı
- 'CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli'
- Bursa Belediye Başkanı'na sert suçlamalar
- 14 günden daha az!