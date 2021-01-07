Teknoloji alışverişi tercihleri belli oldu: Bakın en çok ne satıldı

07 Ocak 2021 Perşembe, 11:45

2020 yılının teknoloji alışverişlerinde akıllı telefonlar yine liderliği elinde tutan ürün grubu olurken, tablet ve oyun bilgisayarlarının, süpürgelerin yükselişi dikkat çekti.

Teknoloji perakendecisi Teknosa, 2020 yılına ilişkin tüketicilerin teknoloji alışverişi tercihlerini açıkladı. Pandemi nedeniyle değişen ve artan teknoloji ihtiyaçlarının ön plana çıktığı, dikkat çekici sonuçların yer aldığı ‘Teknoloji Alışveriş Raporu’na göre 2020 yılı içinde yine en çok akıllı telefonlar satın alınırken, son dönemin parlayan ürünlerinden robot süpürgelerin her yaş grubu tarafından alışveriş sepetine atıldığı görüldü.

NOTEBOOK VE TABLET SATIŞLARI ARTTI

Büyük bölümünde online eğitimin uygulandığı 2020 yılında notebook ve tablet satışları rekor oranda yükselirken, evlerde geçirdiğimiz zamanın artmasına bağlı olarak geniş hacimli fırınlar da yılın çok satanlar listesine girdi.

Pandemi koşulları nedeniyle online ürün araştırma ve alışverişler katlanırken, hızlı teslimat seçenekleri ve web-chat, whatsapp canlı destek hizmetlerinin de yoğun ilgi gördüğü ortaya çıktı.

AKILLI TELEFONLAR VE ŞARJLI SÜPÜRGELER TERCİH EDİLDİ

‘Teknoloji Alışveriş Raporu’na göre 2020 yılının en çok satın alınan teknoloji ürünleri arasında sırasıyla akıllı telefon, notebook, LCD TV, tablet, oyun bilgisayarı, akıllı saat, elektrikli süpürge, şarjlı süpürge ve bluetooth kulaklıklar yer aldı. Aldıkları ürünün garanti süresini uzatmak isteyenler ‘Ek Garanti’ hizmet paketini de en çok satanlar listesine soktu. En çok büyüyen kategorilerde ise şarjlı süpürgeler, notebooklar, tablet, kulaklıklar ve oyun bilgisayarları öne çıktı. Akıllı telefonlarda yüksek hafıza kapasiteli ve hızlı şarj özelliği tüketicilerin belirleyici kriterleri oldu. 6-7 inç segmentinde büyük ekran ürünler öne çıktı. Telefon tercihlerinde kadınlar mavi ve gold rengini tercih ederken, erkekler siyah ve mavi rengini daha fazla tercih etti.

AKILLI SAATLERİN SATIŞLARI DA ARTIŞ GÖSTERDİ

Rapora göre, telekom kategorisi içinde ayrıca akıllı saatler sağlıklı yaşama ve pratikliğe verilen önem artınca satışlarını daha da artırdı. Tabletler, pandemi sebebiyle eğitimin online gerçekleşmesi ile eski günlerine döndü ve en çok satanlar listesine girmeyi başardı. Notebook ve tablet satışlarındaki artış, bu ürün gruplarının aksesuar satışlarına da olumlu yansıdı. Evde keyifli vakit geçirmek ön plana çıktığından oyun özellikli bilgisayarlar ve oyun aksesuarları satışlarında ciddi artışa yol açtı. Evde eğlencenin diğer adresi TV’lerde en çok 60 inç ve üstü büyük ekranlar tercih edildi. Dizi, oyun içeriklerinin olduğu hediye kartlarının satışındaki artışlar da dikkat çekti. Kadınlar daha çok dizi, erkekler ise oyun platformlarının kartlarına yöneldi.

BEYAZ EŞYADA ENERJİ TASARRUFLU ÜRÜNLER TERCİH EDİLDİ

Raporda, beyaz eşyada da enerji tasarruflu ürünlerin tercih edildiği ortaya çıktı. Rapora göre, çamaşır makinesinde 10 kg ve üstü seçeneklere talep arttı. Evde ailece vakit geçirilen zamanın artması ve evde yemek yapma trendi, fırınların yenilenmesine neden oldu. Fırınlarda geniş hacimli, 70 litre ve üstü kapasite özellikli ürünler öne çıktı. Buzdolaplarında 500 litre ve üstü geniş hacimli ürünlere olan yönelim artış gösterdi. Küçük ev aletleri kategorisinin yıldızları süpürgeler, kahve makineleri ve saç, sakal kesme makineleri oldu.

TEKNOLOJİ ALIŞVERİŞİNDE İSTANBUL İLK SIRADA

Teknoloji alışverişinde öne çıkan şehirlerde de İstanbul liderliği elinde tutarken onu sırasıyla Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Konya, Diyarbakır, Gaziantep ve Kocaeli takip etti.



