Tekrarı yok bunun!

07 Mart 2021 Pazar, 21:17

Geçen hafta lig sonuncusu Ankaragücü’ne yenildikten sonra Sivasspor maçı dönüm noktasıydı.

Çünkü ligin lokomotifi pozisyonundaki Beşiktaş, içeride-dışarıda kazanıyordu.

Sivas maçından alınacak 3 puan, en azından zirvedeki kopuşu engelleyecek cinstendi...

Gelgelelim, Galatasaray Sivasspor’a da takıldı.

Kazanabilirler miydi?

Evet, savunmanın en güvenilir iki ismi Lines-Donk çocukça hatalar yapmasa..

Evet, oyuna giren Halil bir metreden topu ağlara yollasa..

Evet, uzatmanın 7. dakikasındaki toplar rakibin kalecisine, savunmasına takılmasa...

Ama güzel Türkçemizin ‘şart eki..’ olan – se – sa – ile 3 puan vermiyorlar kimseye futbol denen vahşi arenada!

Eğer şartı yerine getirirseniz yani o golleri yemezseniz, o pozisyonları değerlendirirseniz, en önemlisi ilk 45 dakikayı ‘turist’ gibi oynamazsanız kazanırsınız...

Geçen haftaki Ankaragücü depreminden sonra Sivas beraberliği tsunamidir Galatasaray için; telafisi zordur, tekrarı yoktur.

Evet, geçen hafta Emre Kılınç kaçırdığı golde dikkatsizdi, ama bugünkü maç resmen Emre’yi çağırdı.

Hele, bitkin Belhanda ile hala nereye geldiğinin farkında olmayan Gedson’un olmadığı, Arda’nın ağır zemine, Alman panzerleri gibi saplandığı dakikalarda ‘inceci’ Emre Kılınç çok iş yapardı.

Topu geçiremediler 2 gol atan Falcao’ya. O bile anladı, gelip çizgiye top aldı. Oysa çok basit; aklı ile oynayan bir futbolcu Falcao’ya havan topu gibi indirecekti meşin yuvarlağı! Ve maçı çevireceklerdi.

Galatasaray geriye düştüğü çok maçı çeviren bir güç aslında.

Ama güçsüzdü. Cesur da değildi.

Fatih Hoca darılmasın, eskilerdeki ‘Terim’, dökülen Lines’i çıkarır bir ekstra kenar oyuncusu alır, ilk bölümün ayakta durabilen tek oyuncusu Babel’i sahada tutar, olmadı, “Sen çizginin arkasına geç, önünde Feghouli oynasın” falan derdi. Ama bu Galatasaray kenar oyuncu çıkarıyor, kenar alıyor, orta alan çıkarıyor, orta alan alıyor, 10 numara çıkarıyor, 10 numara alıyor oyuna..

Bunlar da beklenen değişiklikler.

Karşınızda savunmayı seven Rıza Çalımbay’ın Sivas’ı varsa, kusura bakmayın sıra dışı işler yapacaksınız.

Evet, şampiyonluk lokomotifi Beşiktaş, Galatasaray zirve treninde son kompartımana kadar geriledi.

Geri gelirler, öne geçerler mi bilinmez?

Ama bu iş, bu oyun şablonu ve bu değişiklik anlayışı ile olmaz!