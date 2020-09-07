Tele 1 ekranları bu gece tekrar yayına açılıyor
RTÜK'ün Tele 1'e verdiği 5 günlük yayın durdurma cezası bu gece 00:00'da doluyor.
RADYO ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Tele 1'e verdiği 5 günlük yayın durdurma cezası bu gece 00:00'da doluyor.
CHP PM üyesi Eren Erdem Tele 1 ekranlarının yeniden yayına açılmasını duyurduğu mesajında şunları yazdı:
"Siyasi saiklerle alınmış bir karar neticesinde 5 gün boyunca ekranı kararan Tele1, bu gece 00:00 itibariyle tekrar yayında olacak."
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