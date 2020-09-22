Telefon emojilerine koronavirüs düzenlemesi
ABD'de faaliyet gösteren Unicode Konsorsiyumu, gelecek yıl kullanıma girecek 200’den fazla emojinin piyasaya sürüldüğünü açıkladı.
Emoji standartlarını denetleyen ve yeni sürümlerden sorumlu olan kar amacı gütmeyen Unicode Konsorsiyumu, 2021'de kullanıma sunulacak olan ve 200'den fazla yeni emojiyi piyasaya sürdüğünü açıkladı.
Konsorsiyum daha önce Nisan ayında salgın nedeniyle 2022'ye kadar yeni emoji olmayacağını duyurmuştu. Salgın sırasında ihtiyaç duyulan duygulardan yola çıkarak hazırlanan yeni emojilerden başlıcaları, etrafına bandaj sarılmış bir kalp ve yoruma bağlı olarak mide ekşimesi veya kalp kırıklığını ifade edebilen alevler içinde kalp yer alıyor.
Ocak ile Ekim 2021 arasında akıllı telefonlara gelecek olan emoji güncellemeleri arasında bulunan diğer yeni emojilerden bazıları ise; bulutlar arasında yüz, öksüren yüz, sakalllı ve saçları uzun yüzler yer alıyor.
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