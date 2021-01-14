Telegram'ın kurucusu Durov: "İnsanlık tarihinin en büyük dijital göçüne tanık olabiliriz"
Popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun da Telegram'a katıldıklarını belirterek, liderlerin Telegram'ı tercih etmesinden ötürü onur duyduklarını bildirdi.
Pavel Durov, Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, uygulamaya yönelik yeni kullanıcı akışının hızlı bir şekilde devam ettiğini aktardı.
Telegram'a yönelik küresel çapta bir ilgi olduğunu belirten Durov, "İnsanlık tarihinin en büyük dijital göçüne tanık oluyor olabiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da Telegram kanallarını açtılar." ifadelerini kullandı.
Telegram kanallarının, liderlerin kitleleriyle güvenilir bir şekilde bağlantı kurmasının "tek doğrudan yolu" olduğunu savunan Durov, "Liderlerin Telegram'ı tercih etmesinden ötürü onur duyduk. Telegram kanalları, 2010'ların teknoloji platformlarıyla eş anlamlı hale gelen manipülatif algoritmaları kaldırarak kamusal iletişime şeffaflık ve bütünlük kazandırır." değerlendirmesinde bulundu.
Telegram kullanıcı sayısının bu yılın ilk haftasında 500 milyon kişiyi geçtiği açıklanmıştı.
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