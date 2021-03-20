Temel atma töreninde Atatürk Parkı eylemi
Mersin Limanı’nın Atatürk Parkı’na doğru genişlemesini öngören yabancı ve Türk ortaklı Uluslararası Mersin Limanı işletmecisi tarafından hazırlanan liman genişletme projesinin temeli Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katıldığı törenle atıldı.
Törende Karaismailoğlu, Atatürk Parkı ile ilgili endişe duyulmasına gerek olmadığını belirterek “Atatürk Parkı liman genişleme sahasının dışındadır” dedi. Tören sırasında bir grup Mersinli ise “Parkıma dokunma” diyerek Atatürk Parkı’nda eylem yaptı. Eyleme CHP Mersin milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel ile birlikte meslek odaları, sendikalar ve sivil toplum örgütleri de katıldı. Açıklamada parkın liman genişlemesine kurban edilmesi yanlışından geri dönülmesi çağrısında bulunuldu.
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