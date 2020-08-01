Tepkilere kulak asmayan Erbaş, Ayasofya’da bir kez daha kılıçla minbere çıktı

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Samsun Barosu Başkan Vekili avukat Pınar Gürsel Yıldıran, bir derginin kapağında kullanılan “Şimdi değilse ne zaman, sen değilsen kim? Hilafet için toparlanın” ifadeleri ile Diyanet İşleri Başkanı’nın “Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır. Dokunanı yakar. Vakfedilmiş şartını çiğneyen lanete uğrar” sözlerine tepki göstererek bir basın açıklaması yaptı.

Yıldıran, “İfadeler anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenmiş bir suçtur. Suç teşkil eden bu ifadeler aynı zamanda toplumsal barışa yönelmiş büyük bir tehdittir. Toplumun bir kesimi anayasal düzeni değiştirmeye, milyonlarca yurttaşın güvenle altında birleştiği ilkeleri yerle bir etmeye çağrılmaktadır. Toplumsal barışa ve huzura kasteden ilgili kişiler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak adalet karşısına çıkarılmasını istiyoruz” dedi.

‘KABUL ETMİYORUZ’

Diyanet İşleri Başkanı’nın sözlerini de eleştiren Yıldıran, “Bu topraklarda bağımsız ve özgürce yaşamımızın müsebbibi olan Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Atatürk’ü bir lanet cümlesinde düşündürecek şekilde açıklama yapılmasını asla kabul etmiyoruz. Anayasa 136. maddesinde de belirtildiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda milletçe dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinerek görevlerini yerine getirmelidir” diye konuştu.

ERBAŞ KILICI BIRAKMIYOR!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın, 24 Temmuz’da Ayasofya’daki ilk cuma hutbesini okurken minbere elinde kılıçla çıkması tartışmalara neden olmuştu. Ayasofya’da, 86 yıl sonra ilk Kurban Bayramı hutbesini okuyan Erbaş’ın yine elinde kılıçla minbere çıkması dikkat çekti. Erbaş, bayram hutbesinde “Sizleri bayram süresince kurban kesiminde, ziyaretleşmede, bilhassa trafikte anlayışlı ve sabırlı olmaya davet ediyorum. Yüce Rabbimiz, bizleri her türlü kaza ve beladan muhafaza buyursun. Salgın hastalıklardan, savaş ve acılardan halas eylesin. Nice bereketli bayramlarda buluştursun. Allah’ın selamı, rahmeti, ikram ve inayeti üzerimize olsun” dedi. Ayasofya’da bayram namazı kılanlar arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.