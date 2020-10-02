Test sonuçlarını beğenmeyince rakamlarla oynuyorlar

02 Ekim 2020 Cuma, 06:00

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün düzenlenen Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, koronavirüs testi pozitif çıkan ama semptomu olmayan kişilerin hasta olarak kaydedilmediğini açıkladı. Bu kararın Bilim Kurulu’nda alınıp alınmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, “Benim katıldığım Bilim Kurulları içerisinde böyle bir kararı bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

DAHA TEHLİKELİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasını değerlendiren Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç, testlerin semptomu olmayan kişilere yapılmadığına dikkat çekti. “Testi pozitif olan her vaka Covid-19 hastasıdır” diyen Karakoç, “Semptomu olmayan vakalar bulaşıcılık açısından özellikle toplum için daha fazla tehlike arz etmektedir. Sağlık Bakanlığı şikâyeti olsa bile pozitif vakaları kabul etmiyor. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nde sağlık çalışanı arkadaşlarımıza tarama testi yapılmaya başlanmıştı. PCR’lar pozitif gelmeye başlayınca tarama durduruldu. Bu da ona benziyor. Sonuçlar beğenilmeyince rakamlarla oynuyorlar” dedi.

‘YEMİNİNİ ÇİĞNEDİ’

Hekimlerin ettiği yemini anımsatan Karakoç, “Hekimlerin yemininde ‘Baskı ve tehdit altında dahi olsam bilgimi sadece hastanın sağlığı ve esenliği için kullancağım’ der. Sağlık Bakanı bu yemini çiğnemiştir. Hekimliğin temel etik ilkelerinden birini ihlal etmiştir. İkincisi de bir siyasetçi olarak topluma karşı sorumluluğunu yerine getirememiştir” ifadelerini kullandı. Karakoç, “Tabip Odaları’nın disiplin kurulları hem Sağlık Bakanı hem de eğer Bilim Kurulu’nun bu işten bir haberi varsa kurul üyesini hangi tabip odasına bağlıysa o hekim hakkında disiplin soruşturması başlatmalıdır. 28 Temmuz’dan sonra pozitif çıkan hastaların sorumluları onlardır” dedi.

BAKANLIK ÇELİŞKİDE

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 10 Eylül’de 29 bin civarında koronavirüs hastası olduğuna ilişkin iddialarını yalanlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yanıt verdi. Emir, Meclis’te yaptığı basın toplantısında Koca’nın hasta sayılarının açıklananın üstünde olduğunu itiraf ettiğini belirterek “28 Temmuz’a kadar tabloda vaka olarak her şeyi açıkladılar. 29 Temmuz’da vakalar hastaya çevrilmiş ama sayıları aynı. Yani vaka ve hasta aynı” dedi. Bakanlığın kendi içinde çelişkide olduğunu belirten Emir, “Vakaları hasta yaptık diyorlar ama 15 Eylül tarihli durum raporunda ‘yeni vaka sayısı’ 1741 diyor. Yani turkuvaz tablonun 20 gün gerisinden geliyor. Ayın 16’sında yine hasta sayısına dönüyorlar” dedi.

‘KÖSTEBEK Mİ VAR?’

Hastaların Dünya Sağlık Örgütü’ne de “vaka” olarak bildirildiğine dikkat çeken Emir, semptomsuz kişilere hasta denmemesine ilişkin “Şikâyeti olmayana test yapılmadığı söylenmişti. O zaman semptomsuz 29 bin vakayı nasıl buluyorsunuz? Bakan çarpıtma yapmak için asemptomatik diyor” dedi. Koca’nın, Emir’in paylaştığı belgede tarih olmamasına ilişkin sözlerine de karşılık veren Emir, “Belgenin üzerinde tarih var, dikkatli baksaydı görürdü” diye konuştu. Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde paylaşılan belge gibi bir ara yüz olmadığı sözlerini de yanıtlayan Emir, “Sağlık Bakanlığı’nda bu ara yüze sınırlı sayıda kişinin ulaşabildiğini biliyoruz. Bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunma hazırlığı içinde olunduğunu da biliyoruz. Bakanlıkta bir köstebek arayışına girdiniz mi” diye sordu. Emir ayrıca, Bilim Kurulu üyelerini hasta ve vaka değişikliği nedenini açıklamaya davet etti.