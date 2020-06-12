Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, kıdemle ilgili değişiklikte genel grev sinyali verdi

12 Haziran 2020 Cuma, 06:00

Hükümetin kıdem tazminatını fona dönüştürme konusundaki hazırlıklarına sendikaların tepkisi artıyor. Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, bu girişime sert tepki göstererek, özellikle Türk-İş’e önemli görevler düştüğünü açıkladı.

Özdemiroğlu, “Türk-İş, 23. Genel Kurulu’nda bir kez daha karar altına alınan kıdem tazminatına dokunmanın genel grev nedeni olduğu kararını özellikle vurgulamalıdır” dedi. “Halkımız can derdinde, sermaye kıdem derdinde” yorumunu yapan Haydar Özdemiroğlu, “İstihdam Kalkanı Paketi’ ile açıklanan yasa önerisinin amacının daha önceki yıllarda yapıldığı gibi kıdem tazminatını, emeklilik sistemi ile ilişkilendirerek fona geçişin yapılması olduğunu belirtti.

Özdemiroğlu, “Çalışanlar 60 yaşından önce işten çıkmaları durumunda ancak çok kısıtlı koşullarda ve çok az miktarlarda kıdem tazminatlarını alabilecekler” diye konuştu.

“Hazırlıklar kamuoyunda algı yaratmak için sızdırıldı. Hatta bazı işçi konfederasyonu yöneticileriyle paylaşıldığı anlaşılıyor” diyen Özdemiroğlu şöyle devam etti: “Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile ilişkilendirilerek kurulması hedeflenen fon, tüm işçiler için güvence anlamına gelen kıdem tazminatından yararlanmayı tümüyle sınırlandıran bir proje niteliğindedir. Bu yönüyle sosyal haklara ve güvencelere saldırı niteliğindedir. Bu yaklaşıma sendikaların vereceği yanıt, ilkeli, kararlı ve ödünsüz bir tutum olmalıdır” dedi.