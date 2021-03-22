TFF Başkanı Nihat Özdemir'den sert açıklamalar: Ortalığı karıştırıyorlar

22 Mart 2021 Pazartesi, 08:30





Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe'nin VAR hakemleri ve operatörlerle ilgili iddialarına yayıncı kuruluş beIN Sports ekranlarında cevapladı.

VAR sisteminden çok memnun olduklarını belirten Özdemir, "VAR'da 3. sene. Memnun muyuz? Evet memnunuz. VAR'ı icat eden de insan, VAR'da çalışan da insan. Hata yapabilirler mi? Yapabilirler. Hatayı en aza indirgemek istiyoruz. Her yıl VAR konusunda daha ileriye gittiğimize inanıyorum. 3 sene önce bu karar verildi. En iyi sistemi kurduk" dedi.

Fenerbahçe'nin isyan ettiği VAR operatörleri hakkında da konuşan Özdemir şunları söyledi:

"Operatör sistemi konusunda da en iyisini seçtiğimize inanıyoruz. Yanlış adres olarak nitelendirdiğimi anlatırım. 2018-19'da VAR'ı kurarken, operatörün kimin olacağını araştırdık. Hawk-Eye da bunlardan biriydi. Bunu seçerken nelere dikkat ettik? Dünya Şampiyonası, UEFA'nın organizasyonlarını onlar düzenliyor. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Hollanda gibi ülkelerin de hizmetini veriyor. Sokaktan toplanan insanlar değil! Önemli insanları seçtik. Kimlik numaralarıyla her türlü araştırmasını yaparak aldık. Eğitime gidildi, UEFA'dan da yeterlilik lisansı alındı. Çok iyi operatör çocuklarımız var ki... Şampiyonlar Ligi maçlarını idare ederken VAR odasına giden arkadaşlar var. Hawk Eye'a da yürekten teşekkür ediyorum."

FENERBAHÇE'NİN İSMİNİ VERMEDİ

Fenerbahçe üyeliğinden Başkan Ali Koç ile yaşadığı gerilimden sonra istifa eden Nihat Özdemir, sarı lacivertlilerden 'bir kulüp' olarak bahsetti. Özdemir "Bir kulübümüz ofsayt çizgisini VAR operatörü çiziyor dedi ve siyasi ilişkilerden bahsetti. Saygı duyarım. Konuyu yargıya taşıdık. Bilgi ve evrak varsa hemen bekliyoruz. Bize de vermeleri gerekiyor."Bence çok büyük yanlışlık yaptılar. Bu maçın neticesini buna bağlamamaları gerekiyor."Yanlış varsa başka yerde aramalarılar bana göre. "Biz de gerekli hukuki işlemleri başlattık."

AHMET ÇAKAR'IN DA İSMİNİ VERMEDİ: SAVCILIĞA ANLATACAK

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar'ın 8 Kasım'da yaptığı 'Faail bir hakem bana Fenerbahçe'yi şampiyon yaptırmayacaklar" açıklamasını da değerlendiren TFF Başkanı, olayın savcılığa gittiğini söyledi.

Özdemir, "Eski bir hakem, bir hakemle konuştuğunu ve o hakemin, 'Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' dediğini programlarında söyledi. Savcılığa anlatacak durumu. Gerekli girişim yapıldı. Ortalığı karıştırmak için hakem müessesesine ayıp ediyorlar" dedi.

FENERBAHÇE SUÇLAMIŞTI

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçından sonra, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen, Ankara takımının attığı golün ofsayt olduğunu iddia ederek VAR hakemi ve operatörlerini suçlamıştı.