'TFF ligi tescil etmemeliydi!'
Galatasaray eski yöneticilerinden Sedat Doğan, adil rekabet ortamı olmadığı için liglerin tescil edilmemesi gerektiğini savundu.
Hukukçu, Galatasaray eski yöneticisi Avukat Sedat Doğan, futbolda adil rekabet ortamının kalmadığını belirterek 2019-2020'nin tescil edilmesinin doğru olmadığını söyledi.
“Geçen yıl eşit rekabet olmayan bir lig tamamlandı” diyen Sedat Doğan, Sermayeler Piyasa Kurulu’nun (SPK) duruma müdahale edebileceğini belirtti.
Sedat Doğan'ın ‘Spor hukuku'nu gerekçe göstererek ortaya attığı iddialar ve görüşler:
– Bir maçın oynanmasının sebebi iki takımdan hangisinin objektif ve eşit koşullar altında birbirine üstünlük sağlayacağının tespit edilmesidir. Bir ligin oynanmasının sebebi de eşit koşullar altındaki maçlar neticesinde sıralamanın belirlenmesidir.
– Eşitlik, aynı takımların biri sahasında biri diğer takımın sahasında (ceza yoksa) seyircili oynamasıdır. Lig sonunda puanlar eşitse aralarındaki maçlara bakılacak. Biri sahasında seyircisi önünde oynamış diğeri oynayamamış! Bunun eşit ve adil bir rekabet olduğunu kimse iddia edemez.
– Futbolda serbest rekabeti bozacak düzenlemeler yapılamaz. Bunları yapanlar davalara muhatap olabilirler. 4 kulübümüzün borsaya açık olduğu değerlendirildiğinde SPK'nın da bu duruma müdahale etmesi, düzenleyici otorite olması hasebiyle görevidir.
– Geçen yıl eşit rekabet olmayan bir lig tamamlandı. Pandemi sebepli olarak ligin son maçları seyircisiz oynandı. TFF düşmeyi kaldırdı. Bu haksız rekabette 1. olan takım nasıl şampiyon ilan edilebilir ve şampiyonluğun getirdiği hukuki haklardan yararlanabilir?
– Yapılması gereken şudur: 2019-2020 sezonunun sıralaması tescil edilebilir ancak ‘hukuksal sonuçları' edilmemelidir. Nasıl ki üç takım düşmeleri gerektiği halde düşürülmediyse 1. olan da şampiyonluğun hukuki haklarından ve unvanından yararlanamaz.
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