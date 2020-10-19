TFF: Yaşanan bu vahim olayı kınıyoruz
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kayserispor - Sivasspor maçının ardından sarı-kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı’nın locasına yapılan saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada, “Saldırıyla ilgili federasyonun elinde bulunan tüm bilgi, belge ve görüntülerin savcılık ve emniyet yetkilileriyle paylaşılacağı belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kayserispor - Sivasspor maçının ardından sarı-kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı’nın locasına yapılan saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada, “Saldırıyla ilgili federasyonun elinde bulunan tüm bilgi, belge ve görüntülerin savcılık ve emniyet yetkilileriyle paylaşılacağı belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Hes Kablo Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan ve konuk ekip taraftarlarının yer almadığı 5. Hafta müsabakasında, Kayserispor Başkanı Sayın Berna Gözbaşı'nın kızı ve kardeşi ile diğer aile fertleri ve çocukların da bulunduğu locaya çirkin bir saldırıda bulunulmuştur. Öncelikle, saldırıdan dolayı baygınlık geçiren kızı, darp edilen kardeşi Ozan Gözbaşı olmak üzere, Sayın Berna Gözbaşı ve tüm aile fertlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Türk sporunda asla görmek istemediğimiz bu tür olayların karşısında olduğumuzu vurguluyor, yaşanan bu vahim olayı kınıyoruz. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla ilgili gerekli işlemler Emniyet güçleri tarafından sürdürülürken, Türkiye Futbol Federasyonu olarak elimizde bulunan tüm bilgi, belge ve görüntüleri, savcılık ve emniyet yetkililerine ulaştıracağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.
En Çok Okunan Haberler
- Bekir Coşkun yaşamını yitirdi
- Bir fotoğraf karesinin ardından...
- Fahrettin Koca'dan Menzil örgütlenmesi yanıtı
- Devlet hastalığa teslim mi oldu?
- Çok partili hayatın sonuna geldik
- 'MHP'nin kampanyası en çok AKP'yi rahatsız etti'
- Babacan’dan iktidara çok sert sözler
- Kadir Şeker davasında yeni gelişme
- MHP'den 'askıda ekmek' eleştirilerine tepki
- Annesini çekiçle öldürüp evde parti vermiş!
Video Haberler
- On Numara çekilişinde skandal: Numara fısıldandı
- Muharrem İnce ile yurttaş arasında ilginç diyalog
- Metin Uca'dan çok sert sözler: O adamı rezil edeceğim!
- İmamoğlu'ndan çok sert yasak tepkisi
- Skandal görüntüler: 'Hayatımızı 6 TL’ye sonlandırıyoruz'
- Dr. Ender Saraç’tan koronavirüse karşı çay formülü
- İstanbul’da feci ölüm kamerada
- Sokak röportajında isyan eden yurttaşın gözyaşları
- Kadıköy'deki kavgaya köpekler de dahil oldu!
- Muharrem İnce'yi üzen askerlik anısı
En Çok Okunan Haberler
- Bekir Coşkun yaşamını yitirdi
- Bir fotoğraf karesinin ardından...
- Fahrettin Koca'dan Menzil örgütlenmesi yanıtı
- Devlet hastalığa teslim mi oldu?
- Çok partili hayatın sonuna geldik
- 'MHP'nin kampanyası en çok AKP'yi rahatsız etti'
- Babacan’dan iktidara çok sert sözler
- Kadir Şeker davasında yeni gelişme
- MHP'den 'askıda ekmek' eleştirilerine tepki
- Annesini çekiçle öldürüp evde parti vermiş!