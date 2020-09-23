TFF'den amatör liglerle ilgili açıklama
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig, Yerel Amatör Büyükler ve Yerel Amatör alt yaş grubu müsabakalarının geleceğiyle ilgili kararın ekim ayı sonunda tekrar değerlendirmeye alınacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig, Yerel Amatör Büyükler ve Yerel Amatör alt yaş grubu müsabakalarının geleceğiyle ilgili kararın ekim ayı sonunda tekrar değerlendirmeye alınacağını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 23.09.2020 tarihli toplantısında, amatör maçların Ekim ayı sonuna kadar ertelenmesi ve bu tarihten sonra ilgili kurulların görüşleri doğrultusunda tekrar değerlendirme yapılması kararlaştırılmıştır.
Bilindiği gibi; dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan Corona Virüs (covid-19) Pandemi nedeniyle 13 Mart tarihinden itibaren başta Devletimiz olmak üzere Bilim ve Sağlık kurullarımızın önerileri doğrultusunda tüm ligler iptal edilmiş olup sonrasında Profesyonel liglerin belirlenmiş kurallar çerçevesinde seyircisiz olarak oynatılmasına yine Devletimiz ve ilgili kurulların görüş ve önerileri doğrultusunda müsaade edilmiştir.
Gelinen noktada ülke genelinde pandeminin seyrinden dolayı devletimizin yetkili organlarının kararları neticesinde tedbirler artırılmış ve yeni önlemler alınması hususunda milletimiz bilgilendirilmiştir. Ayrıca yeni risk oluşturacak tüm etkinliklerin düzenlenmemesi tavsiyesinde bulunulmuştur.
TFF Sağlık Kurulu ve ona bağlı oluşturulan Pandemi Danışma Kurulu ile yapılan istişareler sonrasında; amatör müsabakalarda yeterli sağlık tedbirleri alınamayacağı, PCR testlerinin gerçekleşmesinde olumsuzluklar yaşanabileceği ve insan sağlığı ile ilgili ciddi riskler oluşabileceği görüşü hasıl olmuştur.
Bu nedenle; 2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig, Yerel Amatör Büyükler ve Yerel Amatör alt yaş grubu müsabakaları hakkında pandemi süreci takip edilerek ilgili kurumlar ile görüş alışverişinde bulunulmasına ve oluşacak yeni şartlara göre Ekim 2020 ayı sonunda tekrar değerlendirme yapılmasına ve bu müsabakaların program ve lig statülerinin bu şartlara göre belirlenmesine karar verilmiştir."
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