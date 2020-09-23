TFF’den MHK açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), son günlerde MHK ile ilgili yapılan açıklamalarla ilgili, "Türkiye Futbol Federasyonu atadığı Merkez Hakem Kurulu ile sezona başlamıştır ve yeni kurulun bağımsız atama ile görevlendirmelerine saygı duymakta ve destek olmaktadır" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), son günlerde MHK ile ilgili yapılan açıklamalarla ilgili, "Öncelikle bilinmelidir ki Türkiye Futbol Federasyonu atadığı Merkez Hakem Kurulu ile sezona başlamıştır ve yeni kurulun bağımsız atama ile görevlendirmelerine saygı duymakta ve destek olmaktadır" dedi.
TFF’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Son günlerde çeşitli yayın organlarında Türkiye Futbol Federasyonu’nun bir Yönetim Kurulu üyesinin hakem atamaları ile ilgili MHK’yi etkilediğine dair asılsız iddialar gündeme getirilmiştir.
Öncelikle bilinmelidir ki Türkiye Futbol Federasyonu atadığı Merkez Hakem Kurulu ile sezona başlamıştır ve yeni kurulun bağımsız atama ile görevlendirmelerine saygı duymakta ve destek olmaktadır.
Hiçbir yönetim kurulu üyemizin, kurulumuzun işine karışması mümkün değildir. Bugüne kadar atanan tüm Kurullarımız da özgür iradeleri ile çalışmalarını sürdürmektedir.
Bu tür söylemlerin sezon başında ortaya atılması manidardır.
Çünkü federasyonumuzun daha önce defalarca belirttiği gibi elinde her türlü belge, bilgi ve delili olanlar; Türkiye Futbol Federasyonu’na, gerekli mercilere ve yasal yollara başvurabilirler.
Kamuoyunu yanıltmaya ve güven ortamını bozmaya yönelik bu tarz mesnetsiz iddiaları gündeme getirmenin Türk futboluna hiçbir faydasının olmadığı aşikârdır.
Değerli kamuoyunun bilgilerine sunulur."
(İHA)
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