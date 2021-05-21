TFF'nin verdiği cezalara AİHM ayarı!
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Samsunlu yöneticilerin affedilmesinin perde arkasında eski Galatasaraylı yönetici Sedat doğan ile hakem İbrahim Tokmak'ın, aldıkları hak mahrumiyetleri cezasını AİHM'ye taşıyıp haklı bulunmaları yatıyor
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli kulübün yöneticileri Alper Pirşen ve Selahattin Baki, Beşiktaş yöneticisi Kemal Erdoğan ile Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a verilen para cezalarını kaldırdı.
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle Fenerbahçe Kulübüne 100 bin lira, Alper Pirşen, Selahattin Baki, Kemal Erdoğan ve Yüksel Yıldırım'a ise 30'ar bin lira para cezası vermişti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu bu cezalara yapılan itirazları görüştü. Kurul, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) son içtihatlarını nazara alarak, açıklamaları ifade hürriyeti kapsamında değerlendirdi ve söz konusu cezaları iptal etti.
Ayrıca Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübünün Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından teknik direktör Abdullah Avcı ile aralarındaki davada verdiği karara yaptığı itirazı da incelemeye aldı.
SEDAT DOĞAN-HAKEM TOKMAK DAVASI EMSAL OLDU
Tahkim Kurulu'nun bu aflarının arkasında ise eski Galatasaraylı yönetici ile klasman hakemi İbrahim Tokmak'ın, aldıkları hak mahrumiyetleri cezasını AİHM'ye taşıyıp haklı bulunmaları yatıyor. Sedat Doğan kulüp Başkan yardımcısıyken, yaptığı açıklama nedeniyle hak mahrumiyeti almış, hakem Tokmak da sosyal medyadaki görüşleri nedeniyle lisansı elinden alınmıştı.
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