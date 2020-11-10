TGC'den basına 'Berat Albayrak' tepkisi

10 Kasım 2020 Salı, 15:25

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifası ile ilgili haber yapmayan televizyon kanalları ve gazetelerle ilgili, “Oto sansür uygulayarak Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne aykırı davranmışlardır” değerlendirmesi yaptı.

TGC’den yapılan yazılı açıklamada, “Basında oto sansür tarihi açısından 8 Kasım 2020 Pazar günü çok talihsiz bir gün yaşanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 8 Kasım 2020 Pazar akşamı resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir mektup yayınlayarak istifa etmesi, kendilerini 'merkez medya' olarak niteleyen televizyon kanalları ve gazetelerde haber olarak yer bulamamıştır” ifadelerine yer verildi.

İktidara yakın medya kuruluşlarında görev yapan yöneticilerin Bakan Albayrak’ın istifa mektubuyla ilgili bilgiyi, muhabirleri bu istifayı doğrulayan bilgiyi kendilerine ulaştırsa da yurttaşlara iletmekten kaçındığını belirten TGC, açıklamasında şu çağrıya yer verdi:

“Gazetecilik kamu yararına halkın haber alma, bilgilenme ve gerçekleri öğrenme hakkına hizmet etmektir. Gazetecilik alenileşmiş bir bilgiyi ‘iktidar ne der’ kaygısıyla saklamak değildir. Tüm meslektaşlarımızı koşullar ne kadar zor olursa olsun Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uygun habercilik yapmaya, halktan gerçekleri gizlememeye davet ediyoruz.”

TGC’nin dikkat çektiği Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nin Gazetecinin Temel Görevleri bölümünün D maddesi şöyle:

“Gazeteci; halkın bilgi edinme hakkı uyarınca, haber alma, yorum yapma ve eleştirme özgürlüğünü kullanırken kendi açısından sonuçları ne olursa olsun, gerçekleri çarpıtmadan aktarmak zorundadır.

Gazeteci; basın özgürlüğünü, halkın doğru haber alma, bilgi edinme hakkı adına dürüstçe kullanır. Bu amaçla her türlü sansür ve oto sansürle mücadele eder. Gazeteci, önce halka ve gerçeğe karşı sorumludur. Bu sorumluluk kamu otoriteleri ve işverenine olan sorumluluklarından önce gelir. Gazetecinin Doğru Davranış Kuralları’nın Özdeşleşme maddesine göre ise gazeteci, bir bilginin, haberin yayını ya da yayınlanmaması karşılığı hiçbir maddi veya manevi menfaat sağlayamaz; çıkar çatışması yaratmaktan kaçınır. Gazeteci, uzmanlık alanı ne olursa olsun öncelikle gazetecidir, herhangi bir partiden sorumlu muhabir ise o partinin üyesi veya sözcüsü gibi davranmamalı ve bu yönde yayın yapmamalıdır.”