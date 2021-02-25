TGS'den gazetecilere yönelik polis şiddetine karşı suç duyurusu
Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi, Başkent'te "gazetecilere yönelik polis müdahalesinde yaşanan artışa, gazetecilerin haber takibi sırasında kolluk personeli tarafından fiziksel müdahaleye ve şiddete maruz kalmasına" ilişkin suç duyurusunda bulundu.
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Ankara Şubesi, Ankara’da "gazetecilere yönelik polis müdahalesine ve gazetecilerin maruz kaldığı polis şiddetine" ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, gazetecilerin maruz kaldığı polis şiddetine ilişkin son birkaç ayda yaşanan 10 tane örnek olay sıralanırken, şunlar belirtildi:
“Son birkaç aydır Covid-19 tedbirleri gerekçe gösterilerek Ankara ilinde gazetecilere yönelik polis müdahalesinde ciddi artış yaşanmaktadır. Gazeteciler haber takibi sırasında, Ankara Emniyetinde görevli kolluk personeli tarafından hukuka aykırı fiziksel müdahaleye maruz kalmakta ve şiddete uğramaktadır. Halkın haber alma hakkı için görev yapan gazetecilerin görüntü almaları pandemi tedbirleri gerekçesiyle engellenmektedir. Yaygın ve sistematik uygulama halini alan bu müdahaleler gazetecilerin basın ifade özgürlüğüne ve halkın haber alma özgürlüğünü engellemeye yöneliktir. Olaylara ilişkin takibatın etkili şekilde yapılarak şüpheli kolluk görevlileri hakkında kamu davası açılmasını talep ederiz.”
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