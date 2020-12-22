'The Beatles: The Get Back': Peter Jackson’ın The Beatles belgeselinden ilk görüntüler paylaşıldı

22 Aralık 2020 Salı, 10:31

Peter Jackson’ın üzerinde çalıştığı The Beatles belgeselinden kısa bir video paylaşıldı. Belgesel, Disney'in son açıklamalarına göre 27 Ağustos 2021 tarihinde izleyici karşısında olacak.

Beyazperde'nin aktardığına göre, "The Beatles: Get Back", The Beatles'ın 1969'un başlarında ve 1970'de gruba ait daha önce hiç görülmemiş görüntülere yer veriyor. Londra'da bir çatı katında gerçekleştirdikleri son canlı performansın da görüntülerinin yer aldığı belgeselde, gruba dair bilinmeyenler paylaşılıyor.

"Let It Be"nin 50. yılı için yeni bir versiyonuyla yayınlanacak belgeselin orijinali, video klip yönetmeni Michael Edward Lindsay-Hogg’un imzasını taşıyor. Proje hakkında konuşan Jackson, “Bize verilen 55 saatlik görüntüler ve 140 saatlik ses kayıtları sayesinde The Beatles hayranları, hayalini kurduğu “Fly on the wall” deneyimini yaşanmış olacak. Bu, aynı zaman makinesine binip 1969 yılına ışınlanmak gibi. Belgeseli izlerken oturup yalnızca dört yakın arkadaşın stüdyolarında harika bir iş çıkarmalarına tanıklık edeceğiz” açıklamasını yaptı.

"The Beatles: Get Back"in hem kurgu aşaması hem de gösterim tarihi koronavirüs nedeniyle ertelendi. Disney'in son açıklamalarına göre önceden 4 Eylül 2020'ye işaretlenen belgesel 27 Ağustos 2021 tarihinde izleyici karşısında olacak.