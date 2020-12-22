'The Beatles: The Get Back': Peter Jackson’ın The Beatles belgeselinden ilk görüntüler paylaşıldı
Yönetmen Peter Jackson'ın yaklaşık bir buçuk yıldır üzerinde çalıştığı The Beatles belgeseli, "The Beatles: The Get Back"ten kısa bir video yayımlandı. Paylaşılan videoda The Beatles'ın daha önce hiç görülmeyen ve toplamda 56 saatlik içerikten oluşan görüntülerle bir araya getirilen belgesel filmden izlenimler yer alıyor.
Peter Jackson’ın üzerinde çalıştığı The Beatles belgeselinden kısa bir video paylaşıldı. Belgesel, Disney'in son açıklamalarına göre 27 Ağustos 2021 tarihinde izleyici karşısında olacak.
Beyazperde'nin aktardığına göre, "The Beatles: Get Back", The Beatles'ın 1969'un başlarında ve 1970'de gruba ait daha önce hiç görülmemiş görüntülere yer veriyor. Londra'da bir çatı katında gerçekleştirdikleri son canlı performansın da görüntülerinin yer aldığı belgeselde, gruba dair bilinmeyenler paylaşılıyor.
"Let It Be"nin 50. yılı için yeni bir versiyonuyla yayınlanacak belgeselin orijinali, video klip yönetmeni Michael Edward Lindsay-Hogg’un imzasını taşıyor. Proje hakkında konuşan Jackson, “Bize verilen 55 saatlik görüntüler ve 140 saatlik ses kayıtları sayesinde The Beatles hayranları, hayalini kurduğu “Fly on the wall” deneyimini yaşanmış olacak. Bu, aynı zaman makinesine binip 1969 yılına ışınlanmak gibi. Belgeseli izlerken oturup yalnızca dört yakın arkadaşın stüdyolarında harika bir iş çıkarmalarına tanıklık edeceğiz” açıklamasını yaptı.
"The Beatles: Get Back"in hem kurgu aşaması hem de gösterim tarihi koronavirüs nedeniyle ertelendi. Disney'in son açıklamalarına göre önceden 4 Eylül 2020'ye işaretlenen belgesel 27 Ağustos 2021 tarihinde izleyici karşısında olacak.
En Çok Okunan Haberler
- Iraklı Vali memleketine döndü, Türkiye’yi eleştirdi
- Memleket Hareketi'nde ilk ayrılık: Uyum gösteremeyeceğim
- AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı
- 'Bin FETÖ geliyor' diyen dekan görevinden alındı
- AKP'den AİHM'in Demirtaş kararı hakkında ilk açıklama
- İttifaklarda ve partilerdeki son durum ne? İşte o anket
- Bilgi hırsızının AYM'de ne işi var
- Hediye telefon parti dinlemedi
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında yeni gelişme
- TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
Video Haberler
- Çin'de askerlerin el bombası ile imtihanı kamerada
- Şişli'de polis merkezi önünde silahlı saldırı
- Polis kılığına girip 100 bin liralık soygun yaptılar
- AKP’li Zengin “Silivri soğuktur” şakasına böyle güldü
- Fatih Portakal asgari ücret beklentisini açıkladı
- Sosyal medyada dikkat çeken Berat Albayrak videosu
- Esenyurt’ta lüks rezidansta korkutan yangın
- Erdoğan Irak Başbakanı El-Kazımi onuruna ziyafet verdi!
- Paketlere Ohh Ohh yazıldı, videoda Soylu'nun ifadeleri
- Gaziantep'te hastanedeki patlamada yaşanan dehşet anları
En Çok Okunan Haberler
- Iraklı Vali memleketine döndü, Türkiye’yi eleştirdi
- Memleket Hareketi'nde ilk ayrılık: Uyum gösteremeyeceğim
- AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı
- 'Bin FETÖ geliyor' diyen dekan görevinden alındı
- AKP'den AİHM'in Demirtaş kararı hakkında ilk açıklama
- İttifaklarda ve partilerdeki son durum ne? İşte o anket
- Bilgi hırsızının AYM'de ne işi var
- Hediye telefon parti dinlemedi
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında yeni gelişme
- TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı