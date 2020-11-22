The Crown'ın yaratıcısı Kraliçe Elizabeth'i anlattı: 'İlgili bir anne olamayacak kadar meşguldü'

22 Kasım 2020 Pazar, 12:03

Prens Charles, 1948'de, Kraliçe II. Elizabeth 22 yaşındayken doğmuştu ve tahta çıkmasına 4 yıl vardı. Prenses Anne de ondan iki yıl sonra dünyaya gelmişti.

Prens Andrew ise bundan 10 yıl sonra, 1960'ta doğmuş, onu da 1964'te Prens Edward takip etmişti.

The Crown'ın resmi podcast'inin son bölümünde konuşan Morgan, ilk iki çocuğu henüz küçükken Majesteleri Kraliçe "yeni durumuna alışmakla ve işini yapmaya çalışmakla meşguldü" diye tahminde bulundu.

Kraliçe'nin, Andrew ve Edward'a yaptığı ebeveynlikle ilgiliyse "İkinci ekibi yetiştirirken anne olarak çok daha rahattı" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Karakter olarak onda gördüklerime dayanarak Anne'in muhtemelen anne ilgisine o denli ihtiyacı yoktu. Maalesef Charles, ciddi miktarda sevgiye ihtiyaç duyuyor. Çok fazla sevgiye ihtiyacı vardı ve kraliçe muhtemelen bunu verme imkanına sahip değildi. Charles'ın bu ihtiyacı yani sevgiye olan belirgin ihtiyacı, kraliçenin sevgi gösterme kabiliyetini daha da geriletmiş olabilir."

The Crown'ın 15 Kasım pazar günü çıkan 4. sezonu, Kraliyet ailesinin 1979 ile 1990'un sonuna kadarki hayatını anlatıyor.

Dizide Prenses Diana'yı Emma Corrin, Prens Charles'ı Josh O'Conner canlandırıyor.

Morgan'ın yorumları, Corrin'in bir partide Prens Harry veya William'a denk gelse oradan "ayrılacağını" söylemesinden sonra geldi.

British GQ'ya konuşan Corrin, "Onları bir partide görsem muhtemelen oradan ayrılırdım!" ifadelerini kullandı.

Corrin, Prenslerle The Crown hakkında konuşmak istemese de performansı hakkında ne düşündüklerini merak ettiğini de açıkladı.

Kendisine Prens William ve Harry'nin dizi hakkında ne düşünebileceği sorulduğundaysa şöyle dedi:

"Tahmin bile edemiyorum. Ne düşündüklerini bilmek isterdim. Bunun önemi olmadığını söylemeyeceğim çünkü bu cahilce olurdu. Biri geçen sene ölmüş büyükannemle ilgili program yapsaydı, bunu izlemek benim için zor olurdu."

Kaynak: Independent Türkçe