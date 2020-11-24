'The Diaries of Alan Rickman': Usta oyuncu Alan Rickman’ın günlükleri 2022’de kitap olarak yayımlanacak

24 Kasım 2020 Salı, 09:20

Alan Rickman

"Rasputin", "Sense and Sensibility", "Michael Collins", "Die Hard" gibi filmlerde etkileyici performanslara imza atan, aynı zamanda "Harry Potter" serisinde hayat verdiği Severus Snape karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Alan Rickman, 2016’da, 69 yaşında hayatını kaybetmişti.

Ölümünden iki yıl sonra, usta oyuncunun "Harry Potter" setinde aldığı kişisel notların da yer aldığı mektupları açık arttırmayla satışa sunuldu. Sonradan ortaya çıkan bu mektuplar, Rickman’ın deneyimlerini ve kişisel görüşlerini titizlikle kayıt altına aldığı notlardan haberdar olunmasını sağladı.

Filmloverss'ın haberine göre, usta oyuncunun söz konusu bu notları ve çok daha fazlasını barındıran günlükleri, derlenerek bir kitaba dönüştürülüyor. The Guardian’ın haberine göre Rickman’ın günlüklerinin derlendiği kitap, 2022 yılında raflardaki yerini alacak.

'THE DIARIES OF ALAN RICKMAN'

Alan Rickman - "Harry Potter"

Günlüklerin derlenmesiyle oluşturulacak bu kitapta Rickman’ın oyunculukla ilgili notlarından, setlerde yaşadıklarına dair anekdotlarına, dostluk ve politika gibi konulardaki görüşlerinden kaleme aldığı tiyatro eleştirilerine kadar pek çok farklı içerik yer alacak.

Usta oyuncunun, düzenli olarak günlük tutmaya 25 yıl önce başladığı ve bir gün bu günlükleri yayımlamayı umduğu belirtiliyor. Rickman, sinema kariyerinde yeni yeni çıkış yakaladığı dönemde yazmaya başladığı günlük yazma alışkanlığını ölümüne kadar sürdürdü. Sonuçta ortaya 27 cilt günlük çıktı.

Canongate yayınevinin haklarını satın aldığı günlüklerin derleneceği kitabın adının "The Diaries of Alan Rickman" olacağı belirtiliyor.

Rickman’ın eşi Rima Horton, konu hakkında yaptığı açıklamada bu kitap Rickman’ın bir oyuncunun ötesinde, gerçek hâliyle yansıtacağını, bu kitap sayesinde insanların onun gerçek kişiliğini, mizah anlayışını, gözlemlerini, sanata olan bağlılığını öğreneceğini ifade etti.