'The Diaries of Alan Rickman': Usta oyuncu Alan Rickman’ın günlükleri 2022’de kitap olarak yayımlanacak
Usta oyuncu Alan Rickman’ın günlükleri 2022’de kitap olarak yayımlanacak. Alan Rickman, günlüklerinde hem oyunculukla ilgili notlarına, hem de rol aldığı prodüksiyonlarda yaşananlara dair anekdotlara yer veriyor.
Alan Rickman
"Rasputin", "Sense and Sensibility", "Michael Collins", "Die Hard" gibi filmlerde etkileyici performanslara imza atan, aynı zamanda "Harry Potter" serisinde hayat verdiği Severus Snape karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Alan Rickman, 2016’da, 69 yaşında hayatını kaybetmişti.
Ölümünden iki yıl sonra, usta oyuncunun "Harry Potter" setinde aldığı kişisel notların da yer aldığı mektupları açık arttırmayla satışa sunuldu. Sonradan ortaya çıkan bu mektuplar, Rickman’ın deneyimlerini ve kişisel görüşlerini titizlikle kayıt altına aldığı notlardan haberdar olunmasını sağladı.
Filmloverss'ın haberine göre, usta oyuncunun söz konusu bu notları ve çok daha fazlasını barındıran günlükleri, derlenerek bir kitaba dönüştürülüyor. The Guardian’ın haberine göre Rickman’ın günlüklerinin derlendiği kitap, 2022 yılında raflardaki yerini alacak.
'THE DIARIES OF ALAN RICKMAN'
Alan Rickman - "Harry Potter"
Günlüklerin derlenmesiyle oluşturulacak bu kitapta Rickman’ın oyunculukla ilgili notlarından, setlerde yaşadıklarına dair anekdotlarına, dostluk ve politika gibi konulardaki görüşlerinden kaleme aldığı tiyatro eleştirilerine kadar pek çok farklı içerik yer alacak.
Usta oyuncunun, düzenli olarak günlük tutmaya 25 yıl önce başladığı ve bir gün bu günlükleri yayımlamayı umduğu belirtiliyor. Rickman, sinema kariyerinde yeni yeni çıkış yakaladığı dönemde yazmaya başladığı günlük yazma alışkanlığını ölümüne kadar sürdürdü. Sonuçta ortaya 27 cilt günlük çıktı.
Canongate yayınevinin haklarını satın aldığı günlüklerin derleneceği kitabın adının "The Diaries of Alan Rickman" olacağı belirtiliyor.
Rickman’ın eşi Rima Horton, konu hakkında yaptığı açıklamada bu kitap Rickman’ın bir oyuncunun ötesinde, gerçek hâliyle yansıtacağını, bu kitap sayesinde insanların onun gerçek kişiliğini, mizah anlayışını, gözlemlerini, sanata olan bağlılığını öğreneceğini ifade etti.
En Çok Okunan Haberler
- İYİ Parti'de 5 isim istifa etti
- Koca, hastanesinden vazgeçmiyor!
- Albayrak'ın istifası aile içi mesele
- Arınç'tan Erdoğan'ın sözlerinin ardından 'istifa' yanıtı
- Şikayet yağdı! Bakan Elvan: İnceleyeceğiz
- Yine Metro Turizm! 19 yaşındaki erkek yolcuyu taciz etti
- Kaftancıoğlu hakkındaki takipsizlik kararı kaldırıldı
- İYİ Parti’de “Abdülhamit” tepkisi
- Davutoğlu'ndan Bülent Arınç'a Kavala ve Demirtaş yanıtı
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- Cumhur İttifakı'nda son durum ne? İşte son anket
- Skandal görüntüler! Kargocudan 'vururum' tehdidi
- Tevfik Özlü herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı!
- İstanbul’da güpegündüz silahlı çatışma
- İBB'den duygu dolu video
- Ermenekli maden işçileri yeniden yürüme kararı aldı
- Polis TBMM'ye girip muhalefete müdahale etti!
- Koronavirüs tedbirleri AVM’de yurttaşa engel olamadı
- İmamoğlu'nun tek sözüyle büyük sevinç yaşadılar
- Ağıralioğlu canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü!
En Çok Okunan Haberler
- İYİ Parti'de 5 isim istifa etti
- Koca, hastanesinden vazgeçmiyor!
- Albayrak'ın istifası aile içi mesele
- Arınç'tan Erdoğan'ın sözlerinin ardından 'istifa' yanıtı
- Şikayet yağdı! Bakan Elvan: İnceleyeceğiz
- Yine Metro Turizm! 19 yaşındaki erkek yolcuyu taciz etti
- Kaftancıoğlu hakkındaki takipsizlik kararı kaldırıldı
- İYİ Parti’de “Abdülhamit” tepkisi
- Davutoğlu'ndan Bülent Arınç'a Kavala ve Demirtaş yanıtı
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı